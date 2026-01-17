Balıkesir'de Kampüs Hattı: 859 bin 42 Öğrenci Ücretsiz Taşındı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "öğrenci dostu kent" hedefiyle ulaşımdaki standartları yükseltmeye devam ediyor. Başkan Akın’ın talimatıyla yürütülen düzenlemeler, özellikle üniversite öğrencilerinin eğitim ve sosyal yaşamını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Gece seferleri yoğun ilgi gördü

Başkan Akın’ın talimatıyla Balıkesir Toplu Taşıma (BTT) tarafından başlatılan Kampüs hattı gece seferleri uygulaması, yaklaşık altı aydır başarıyla sürdürülüyor. Dersler, sınav dönemleri, kütüphane kullanımı ve kampüs içi sosyal yaşam göz önüne alınarak planlanan gece seferleri kısa sürede yoğun ilgi gördü ve Üniversite Hastanesi dahil kampüs ile şehir merkezi arasında gece boyu kesintisiz ulaşım sağlandı.

Sınav haftalarında ücretsiz taşıma

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla 2025 yılı vize ve final haftalarında toplam 859 bin 42 öğrenciyi ücretsiz taşıdı. Bu uygulama, öğrencilerin sınav dönemlerinde ulaşım kaynaklı stres yaşamadan eğitimlerine odaklanmalarına ve maddi yüklerinin hafiflemesine katkı sundu.

2025'te yolcu sayısı 4,8 milyonu aştı

2025 yılı itibarıyla Kampüs hattında taşınan toplam yolcu sayısı 4 milyon 817 bin 296′ya ulaşırken, bu rakam 2024 yılına göre yüzde 20 artış gösterdi. Aynı dönemde sefer sayıları ise yüzde 67 oranında artırılarak sefer aralıkları kısaltıldı ve bekleme süreleri önemli ölçüde azaltıldı.

Kapasite ve erişilebilirlik artışı

Yapılan yeniden planlama ve mevcut kaynakların etkin kullanımıyla taşıma kapasitesi yükseldi; Kampüs hattında aylık ortalama 80 bin yolcu artışı sağlandı. Günün her saatinde kampüs yerleşkesine ulaşım imkânı sunulması, özellikle geç saatlerde seyahat eden öğrenciler için ulaşım güvenliği ve konforunu artırdı.

Kampüs-Çamlık hattı kütüphaneye erişimi kolaylaştırdı

Kampüs-Çamlık hattı, özellikle Çamlık Kütüphanesi’ne erişimde önemli rol oynadı. Artırılan sefer sıklığı ve düzenli planlama sayesinde hat üzerindeki yoğunluklar azaltıldı ve ulaşım süreleri kısaldı; bu durum öğrencilerin akademik verimliliğine olumlu yansıdı.

Hizmet kalitesi ve şikâyet azalışı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin sefer sayılarındaki artış ve kapasite genişlemesi, hizmet kalitesine olumlu yansıdı. Kapasite yetersizliği ve sefer taleplerine bağlı iletilen şikâyetler 2024 yılına kıyasla yüzde 60 oranında azaldı. Yetkililer, elde edilen verilerin yapılan planlamaların sahadaki karşılığını net biçimde gösterdiğini belirtti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin öğrenci dostu ulaşım politikaları, gençlerin yaşamını kolaylaştırmaya ve güvenli, konforlu ulaşım sağlama hedefine katkı sunmaya devam ediyor.

