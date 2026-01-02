Başkale'de Aç Kalan Kurtlar İlçe Merkezine İndi

Van’ın Başkale ilçesinde aç kalan kurtlar, gece saatlerinde ilçe merkezine inerek yiyecek aradı.

Olay, ilçenin Yeni Mahalle mevkisinde gerçekleşti. Karla kaplı sokaklarda dolaşırken görülen 4 kurt, vatandaşların dikkatini çekti.

Görüntüler Cep Telefonuyla Kaydedildi

Sürü halinde görülen kurtların daha önce de vatandaşlarca sık sık fark edildiği belirtilirken, hayvanların aç kaldıkları için yiyecek aradığı tahmin ediliyor. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

VAN’IN BAŞKALE İLÇESİNDE AÇ KALAN KURTLAR GECE SAATLERİNDE MERKEZE İNEREK YİYECEK ARADI.