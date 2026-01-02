DOLAR
Başkale'de Aç Kalan Kurtlar İlçe Merkezine İndi

Van'ın Başkale ilçesinde gece saatlerinde aç kalan kurtlar ilçe merkezine inerek yiyecek aradı; anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 10:03
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 10:29
Van’ın Başkale ilçesinde aç kalan kurtlar, gece saatlerinde ilçe merkezine inerek yiyecek aradı.

Olay, ilçenin Yeni Mahalle mevkisinde gerçekleşti. Karla kaplı sokaklarda dolaşırken görülen 4 kurt, vatandaşların dikkatini çekti.

Görüntüler Cep Telefonuyla Kaydedildi

Sürü halinde görülen kurtların daha önce de vatandaşlarca sık sık fark edildiği belirtilirken, hayvanların aç kaldıkları için yiyecek aradığı tahmin ediliyor. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

