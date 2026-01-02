Başkan Toptaş: 141 Mahallede Karla Mücadele Aralıksız Sürüyor

Saha denetimi, ekip koordinasyonu ve Hürriyet Mahallesi ziyareti

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, ilçede etkili olan kar yağışı sonrası yürütülen karla mücadele çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak üzere merkezi ziyaret etti ve ekiplerden bilgi aldı.

Toptaş, akabinde Hürriyet Mahallesine geçerek mahalle muhtarı ve vatandaşlarla bir araya geldi; görev yapan ekiplere kolaylıklar diledi ve çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Saha incelemeleri sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Toptaş, 'Karla mücadeleye kar yağışının başladığı ilk andan itibaren tüm ekiplerimiz teyakkuz hâlinde.' dedi.

Toptaş, 'Onikişubat Belediyesi olarak 60 aracımız ve 150 personelimizle birlikte gece saat 12’den itibaren sahadayız. İnşallah bu iki günlük süreç içerisinde ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmalarına devam edecek. 141 mahallemizin tamamında, özellikle kırsal mahallelerimizde ve merkez mahallelerimizde karla mücadele çalışmalarımız aralıksız sürüyor.' ifadelerini kullandı.

Meteorolojiden alınan veriler doğrultusunda hazırlıkların önceden yapıldığına dikkat çeken Toptaş, 'Gece saatlerinde başlayan kar yağışı ilimizin büyük bölümünde etkili bir şekilde devam ediyor. Şu anda Hürriyet Mahallemizdeyiz; hem çalışmaları yerinde inceliyor hem de hemşehrilerimizle istişare ediyoruz. Çok şükür şu an için ciddi bir olumsuzluk söz konusu değil. Kar her şeyden önce bizim için rahmet ve berekettir. Özellikle son yıllarda yaşanan kuraklıklar, suyun ne kadar kıymetli olduğunu hepimize gösterdi. Elhamdülillah 2026 yılı bereketiyle birlikte geliyor. Kar yağışı yer yer ara verse de önümüzdeki 1-2 gün boyunca devam edecek. Sonrasında oluşabilecek buzlanmalara karşı da ekiplerimizle gerekli önlemleri alıyoruz. Kaldırımlar başta olmak üzere tuzlama ve solüsyon çalışmalarımızı sürdüreceğiz.' diye konuştu.

