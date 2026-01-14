Bayburt’ta Kar: 14 Ocak 2026 Çarşamba Günü Okullarda 1 Gün Tatil

Bayburt Valiliği kar yağışı nedeniyle 14 Ocak 2026 Çarşamba günü eğitime ara verdi

Bayburt Valiliği, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Ocak 2026 Çarşamba günü tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Açıklamada, kar yağışıyla birlikte yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların göz önünde bulundurulduğu belirtildi. Bu kapsamda il merkezi ve ilçelerdeki tüm resmî ve özel okulların yanı sıra kurslar, kreşler ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

Kamu personeli düzenlemesi

Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden kadın personelin, aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Bayburt Valiliği, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

BAYBURT’TA EĞİTİME KAR ENGELİ: OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ