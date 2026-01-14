Bayburt’ta Kar: 14 Ocak 2026 Çarşamba Günü Okullarda 1 Gün Tatil

Bayburt Valiliği, etkili kar yağışı nedeniyle 14 Ocak 2026 Çarşamba günü il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 07:48
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 07:48
Bayburt’ta Kar: 14 Ocak 2026 Çarşamba Günü Okullarda 1 Gün Tatil

Bayburt Valiliği kar yağışı nedeniyle 14 Ocak 2026 Çarşamba günü eğitime ara verdi

Bayburt Valiliği, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Ocak 2026 Çarşamba günü tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Açıklamada, kar yağışıyla birlikte yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların göz önünde bulundurulduğu belirtildi. Bu kapsamda il merkezi ve ilçelerdeki tüm resmî ve özel okulların yanı sıra kurslar, kreşler ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

Kamu personeli düzenlemesi

Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden kadın personelin, aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Bayburt Valiliği, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

BAYBURT’TA EĞİTİME KAR ENGELİ: OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ

BAYBURT’TA EĞİTİME KAR ENGELİ: OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan Munzur Dağları'nda Drone ile Görüntülenen Dağ Keçileri
2
Yücel Karakaya üçüncü kez Erzurum Şoförler Odası Başkanı seçildi
3
Tohma Çayı'nda Balıkçıl Kuşu Fotoğrafçıların Gözdesi
4
Kula Dokumacılar Odası'nda Başkan Ercan Yıldırım 14 Oy Farkla Güven Tazeledi
5
Kavak'ta Karla Mücadele: Samsun Büyükşehir 9 Ekiple Sahada
6
Karlıova'da ekipler karı aşıp kalp hastası muhtarı hastaneye ulaştırdı
7
Yüksekova'da Yoğun Kar ve Sis: Ankara-Yüksekova Uçuşları İptal

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları