Bayburt'ta Kar Tatili Coşkusu: Çocuklar Yokuşlara Akın Etti

Bayburt'ta yoğun kar nedeniyle okullar tatil edildi; Şingah Mahallesi'ndeki çocuklar tepsi ve poşetlerle yokuşlarda kayarak eğlendi.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 09:08
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 09:11
Bayburt'ta kar tatili heyecanı sokaklara taştı

Şingah Mahallesi'nde yokuşlar çocukların oyun alanına dönüştü

Bayburt’ta yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesi, çocuklara açık hava eğlencesi fırsatı sundu. Karla kaplanan dik yokuşlar, mahalle sakinleri için adeta küçük birer kayak pisti haline geldi.

Okulların tatil edildiğini duyan Şingah Mahallesi’nin çocukları, tepsi ve poşetlerle yokuşlarda kayarak gönüllerince eğlendi. Soğuk havaya aldırış etmeyen çocukların neşeli anları, semtte renkli görüntüler oluşturdu.

Kuzenleriyle birlikte kaydığını söyleyen Zehra Ataner, karın Bayburt’a çok yakıştığını belirterek, kar yağışına sevindiklerini ifade etti.

Ömer İlker Ataner ise yaşadıkları coşkuyu şöyle anlattı: "Okulların tatil olduğunu duyunca hemen kaymaya başladık. İnşallah hafta içi de tatil olur".

Bayburt genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün il merkezi ve ilçelerdeki tüm eğitim-öğretim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

