BEUN'de Karadeniz Ereğli ve Bilişim Teknolojileri MYO 2025-2026 Akademik Kurulu

BEUN Karadeniz Ereğli ve Bilişim Teknolojileri MYO 2025-2026 Akademik Kurul Toplantısı

Toplantı ve katılımcılar

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu (MYO) ile Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu 2025-2026 Akademik Yılı Akademik Kurul Toplantısı, Kepez Kampüsünde gerçekleştirildi. Toplantıya BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Bilişim Teknolojileri MYO Müdürü Doç. Dr. Fatih Erdoğdu, Karadeniz Ereğli MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Semih Çakır, müdür yardımcıları ve akademisyenler katıldı.

Sunuşlar: 2024-2025 değerlendirmesi ve 2025-2026 hedefleri

Her iki meslek yüksekokulunun müdürleri, 2024-2025 Akademik Yılı faaliyetlerine ilişkin kapsamlı sunumlar yaptı. Doç. Dr. Fatih Erdoğdu ve Dr. Öğr. Üyesi Semih Çakır, 2025-2026 Akademik Yılı için planlanan çalışmalar, yeni akademik yıl takvimi, akademik ve idari personel ile öğrenci sayıları, fakültede tamamlanan ve devam eden bilimsel ve sosyal projeler ile akademik faaliyetlere dair detaylı bilgi verdi.

Müdürler ayrıca, akademik yıl içinde hayata geçirilmesi planlanan projeler ile öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve toplumsal etkinlikler hakkında bilgi paylaşarak, her iki meslek yüksekokulunun gelişimine katkı sağlayan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkürlerini iletti.

Rektör Yardımcısı'nın değerlendirmesi

Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, yapılan sunumların ardından 2024-2025 Akademik Yılına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptı ve 2025-2026 Bahar Dönemi'nin üniversite ailesi için hayırlı olmasını diledi. Kutoğlu, meslek yüksekokullarının akademik başarılarının yanı sıra kamu kurumları ve sektörlerle yürüttükleri bilimsel projeler, akademik iş birlikleri ve toplumsal katkı odaklı faaliyetlerle de öne çıktığını vurguladı.

Öğrencilerin ÜNİDES kapsamında destek almaya hak kazanan projelerinin önemli kazanımlar olduğuna dikkat çeken Kutoğlu; yapay zekâ, siber güvenlik, bulut bilişim, mobil yazılım uygulamaları ve oyun geliştirme gibi alanlarda hazırlanan yenilikçi projelerin öğrencilerin vizyonunu ve yetkinliğini ortaya koyduğunu belirtti. Ayrıca meslek yüksekokulu öğrencilerinin sektörün ve çağın gerektirdiği koşulları gözeten, sorun çözme becerisine sahip, mesleki sorumluluğunun bilincinde, üretken ve girişimci bireyler olarak yetiştirilmesinin üniversitenin temel hedefleri arasında yer aldığını vurguladı.

Kapanış: Teşekkür ve belge takdimi

Toplantı, Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu'nun ulusal ve uluslararası indekslerde yayımlanan bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan akademisyenlere teşekkür belgelerini takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Rektör ve tüm akademik-idari personele sunulan teşekkürler, meslek yüksekokullarının akademik camiadaki görünürlüğüne verilen değerin altını çizdi.

