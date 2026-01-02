DOLAR
43,02 -0,15%
EURO
50,53 0,14%
ALTIN
6.049,22 -1,4%
BITCOIN
3.824.600,73 -0,72%

BEUN'de MEDEK Onayı: Aşçılık 4 Yıl Tam, Gıda Programı Koşullu

BEUN Devrek Aşçılık Programı 4 yıl tam akreditasyon, Çaycuma Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı 2 yıl koşullu akreditasyon aldı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 09:32
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 09:32
BEUN'de MEDEK Onayı: Aşçılık 4 Yıl Tam, Gıda Programı Koşullu

BEUN'de MEDEK Onayı: Aşçılık 4 Yıl Tam, Gıda Programı Koşullu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), eğitimde kalite odaklı yaklaşımını tescilleyerek önemli bir başarı elde etti.

Akreditasyon Sonuçları

BEUN Devrek Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Aşçılık Programı, Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK) tarafından 4 yıl süreyle tam akredite edildi. Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı ise 2 yıl süreyle koşullu akreditasyon almaya hak kazandı.

MEDEK tarafından yürütülen değerlendirme sonucunda sağlanan bu akreditasyonlar, BEUN'ün mesleki eğitimde kalite, sürdürülebilirlik ve sürekli iyileştirme anlayışını benimsediğinin göstergesi oldu. Akredite edilen programlar, eğitim-öğretim süreçlerini ulusal ve uluslararası standartlara uygun yürüttüklerini belgeleyerek sunulan eğitimin niteliğini ortaya koydu.

Rektörün Değerlendirmesi

"Mesleki eğitimin niteliğini artırmak, sektörün beklentilerine cevap verebilen, donanımlı ve çağın gerekleriyle uyumlu mezunlar yetiştirmek üniversitemizin temel öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda yürüttüğümüz kalite ve akreditasyon çalışmaları, eğitim-öğretim süreçlerimizin sürekli gelişimini sağlaması açısından büyük önem taşımaktadır. Devrek Meslek Yüksekokulumuz Aşçılık Programının dört yıl süreyle tam akredite edilmesi ve Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulumuz Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programının koşullu akreditasyon alması, bu alanlarda ortaya koyduğumuz nitelikli çalışmaların apaçık bir göstergesidir. MEDEK akreditasyonu, mezunlarımızın diplomalarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığını artırmakta, istihdam olanaklarına önemli katkılar sunmaktadır. Aynı zamanda bu süreçler, paydaşlarla olan etkileşimi güçlendirerek üniversitemizde kalite kültürünün yerleşmesine ve kurumsal gelişimin sürekliliğine katkı sağlamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle kalite odaklı çalışmalarımızda bizleri her daim destekleyen başta Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Sayın Prof. Dr. Sayın Erol Özvar ile değerli YÖK ailesi olmak üzere kıymetli teşvikleri dolayısıyla Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanımız Sayın Prof. Dr. Sayın Ümit Kocabıçak ile tüm YÖKAK üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bununla birlikte iki meslek yüksekokulumuzun bünyesindeki programların akredite olmasında başta ilgi ve alakalarından dolayı MEDEK yöneticileri olmak üzere üniversitemizin uluslararası görünürlüğüne ve kaliteli eğitim ilkesine katkı sağlayan değerli akademik ve idari personelimiz ile sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyorum."

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (BEUN), EĞİTİMDE KALİTE ODAKLI YAKLAŞIMINI BİR KEZ DAHA...

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (BEUN), EĞİTİMDE KALİTE ODAKLI YAKLAŞIMINI BİR KEZ DAHA TESCİLLEYEREK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI. BEUN DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU BÜNYESİNDE YER ALAN AŞÇILIK PROGRAMI, MESLEKİ EĞİTİM DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (MEDEK) TARAFINDAN 4 YIL SÜREYLE TAM AKREDİTE EDİLİRKEN, ÇAYCUMA GIDA VE TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ PROGRAMI İSE 2 YIL SÜREYLE KOŞULLU AKREDİTASYON ALMAYA HAK KAZANDI.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da 449 Köy Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
2
UKABDER'den acil çağrı: Çad'da 9 eserin açılışı için bağış çağrısı
3
Kastamonu Buz Kesti: Barajlar, Dereler ve Göletler Dondu
4
Gaziantep'te Yoğun Kar Nikâhı Engelleyemedi: Şahinbey Belediyesi Evde Nikâh Kıydı
5
Başkale'de Aç Kalan Kurtlar İlçe Merkezine İndi
6
Kahramanmaraş Büyükşehir’den 2 bin 287 Kar İhbarına Hızlı Müdahale
7
Adana'da DNA Raporuna Rağmen Baba Kızını Nüfusa Geçiremiyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları