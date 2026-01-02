DOLAR
Bilecik Huzurevi Ziyareti: Nejat İlhan ve Ailesinden Anlamlı Buluşma

Nejat İlhan ve ailesi Bilecik Huzurevi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yaşlılarla samimi sohbetler yaptı ve çocukların ilgisi dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 09:37
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 09:37
Bilecik Huzurevi Ziyareti: Nejat İlhan ve Ailesinden Anlamlı Buluşma

Bilecik Huzurevinde Anlamlı Buluşma

Bilecik'te anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi; Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, eşi ve çocuklarıyla birlikte Bilecik Huzurevi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek burada kalan büyüklerle bir araya geldi.

Ziyaretin Detayları

Ziyaret boyunca İl Müdürü İlhan ve ailesi, huzurevinde kalan yaşlılarla yakından ilgilendi ve onlarla samimi sohbetler gerçekleştirdi. Ziyaretin en dikkat çekici anları arasında İl Müdürü İlhan'ın çocuklarının büyüklerle özenle ilgilenmesi ve onlara vakit ayırması yer aldı.

Ziyarete ilişkin konuşan Nejat İlhan, büyüklerin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: Büyüklerimiz bizim baş tacımızdır. Ailemle birlikte onları ziyaret etmek, çocuklarımızın da yaşlılarımıza sevgiyle yaklaşmasına vesile olmak bizler için çok kıymetli. Onların duaları ve tebessümleri en büyük motivasyonumuzdur

Toplumsal Önemi

Bu tür ziyaretler, kuşaklar arası etkileşimi güçlendirirken, çocuklara empati ve saygı değerlerini kazandırıyor. İl Müdürlüğü yetkilileri, benzer etkinliklerin sürdürüleceğini belirtti ve yaşlı bakımına verilen önemin altını çizdi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

