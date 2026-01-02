Bilecik'te Okul Dergisi Söyleşisi: Şimşek, Osmangazi Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nde, okul dergisi çalışmaları kapsamında öğrencilerle bir söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşi ve Amaç

Osmangazi Ortaokulu tarafından Ocak ayında yayımlanması planlanan okul dergisinin ilk sayısı kapsamında düzenlenen programda, sekizinci sınıf öğrencileri Mina Kulaksız ve Elanur Ersoy, Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ile bir araya geldi. Söyleşide öğrenciler dergi çalışmaları hakkında bilgi verirken; eğitim, okuma kültürü ve öğrencilerin sosyal ile akademik gelişimine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Müdür Şimşek'in Değerlendirmesi

İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, uygulamaya katkı sunan yönetici, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek şunları söyledi:

"Öğrencilerimizin okul dergisi gibi nitelikli çalışmalarla kendilerini ifade etmeleri bizler için son derece kıymetlidir. Bu anlamlı çalışmada emeği geçen tüm yönetici, öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum"

Program, öğrencilerin ifade yeteneklerini geliştirmeyi ve okuma kültürünü desteklemeyi amaçlayan nitelikli bir çalışma olarak değerlendirildi.

