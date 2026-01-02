Bilecik'te Tarım ve Hayvancılık Toplantısı — Yeni Projeler ve Uygulama Birliği

Bilecik'te Tarım ve Hayvancılık Toplantısı

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ile müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe müdürlerinin katılımıyla kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı gündemi ve değerlendirmeler

Toplantıda, şube ve ilçe müdürlükleri tarafından yürütülen mevcut çalışmalar ile devam eden projeler hakkında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan projeler masaya yatırıldı ve tarım ile hayvancılık alanında atılacak yeni adımlar ele alındı.

Katılımcılar, uygulamalarda birlik sağlanması ve üreticilere sunulan hizmetlerin daha etkin hale getirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Yetkilinin açıklaması

Çetin Ayvalık toplantıya ilişkin, "Özellikle ilimiz tarımının ve hayvancılığının geliştirilmesine yönelik yeni projelerin hayata geçirilmesi, uygulamalarda birliğin sağlanması ve üreticilerimize daha etkin hizmet sunulması konularında fikir birliğine vardık" dedi.

