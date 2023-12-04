BİM indirim meşalesini yaktı! O ürünün 1,5 kilosu sadece 8,50 TL'ye satılacak: Onlarca üründe bomba fiyatlar
O markette büyük indirim günü belli oldu. Hangi markette indirim gerçekleşecek? İşte merak edilen detaylar haberimizde.
BİM marketlerinde o tarihte büyük indirim başlayacak. BİM kataloğu yayımlandı. Hangi tarihte indirim başlayacak? Tüm detaylar haberimizde.
O MARKETTE ŞOK İNDİRİM!
BİM Marketlerinde büyük indirim için son günler sayılıyor.
BİM Marketlerde 5 Aralık 2023 tarihi için indirim kataloğu yayımlandı. Birçok ürün indirimli fiyatlarıyla raflarda yerini aldı. Temel gıda ve ihtiyaçlarda gerçekleşen indirimli ürünler katalogta yayımlandı.