BİM indirim meşalesini yaktı! O ürünün 1,5 kilosu sadece 8,50 TL'ye satılacak: Onlarca üründe bomba fiyatlar

O markette büyük indirim günü belli oldu. Hangi markette indirim gerçekleşecek? İşte merak edilen detaylar haberimizde.

BİM indirim meşalesini yaktı! O ürünün 1,5 kilosu sadece 8,50 TL'ye satılacak: Onlarca üründe bomba fiyatlar
Yayın Tarihi:

BİM marketlerinde o tarihte büyük indirim başlayacak. BİM kataloğu yayımlandı. Hangi tarihte indirim başlayacak? Tüm detaylar haberimizde.

O MARKETTE ŞOK İNDİRİM!

BİM Marketlerinde büyük indirim için son günler sayılıyor.5 aralıkbim

BİM Marketlerde 5 Aralık 2023 tarihi için indirim kataloğu yayımlandı. Birçok ürün indirimli fiyatlarıyla raflarda yerini aldı. Temel gıda ve ihtiyaçlarda gerçekleşen indirimli ürünler katalogta yayımlandı.

Öne Çıkanlar
Yılbaşında sevdiklerinize bu minik kurabiyelerden hediye edin! Hem lezzeti hem de görüntüsü mest edecek Yılbaşında sevdiklerinize bu minik kurabiyelerden hediye edin! Hem lezzeti hem de görüntüsü mest edecek
Kirada oturanlara umut ışığı! O tarihten sonra yüksek kira derdi tarihe karışıyor Kirada oturanlara umut ışığı! O tarihten sonra yüksek kira derdi tarihe karışıyor
Kimseyle geçinemeyen 5 burç belli oldu! Onları pek seven çıkmıyor, yalnızlığa mahkum kalıyorlar Kimseyle geçinemeyen 5 burç belli oldu! Onları pek seven çıkmıyor, yalnızlığa mahkum kalıyorlar
Çok Okunanlar
İzmir'de iş arayanlara kaçmaz fırsat! Belediye bu kadrolarda yer açtı: İşte başvuru şartları İzmir'de iş arayanlara kaçmaz fırsat! Belediye bu kadrolarda yer açtı: İşte başvuru şartları Kimseyle geçinemeyen 5 burç belli oldu! Onları pek seven çıkmıyor, yalnızlığa mahkum kalıyorlar Kimseyle geçinemeyen 5 burç belli oldu! Onları pek seven çıkmıyor, yalnızlığa mahkum kalıyorlar Çatkapı gelen misafirlere mini pasta tarifi! Tek seferde 15 porsiyon birden çıkıyor Çatkapı gelen misafirlere mini pasta tarifi! Tek seferde 15 porsiyon birden çıkıyor Kurutma makinesine ihtiyacınız kalmayacak! Çamaşırlarınız kısa sürede bu yöntemle kupkuru olacak Kurutma makinesine ihtiyacınız kalmayacak! Çamaşırlarınız kısa sürede bu yöntemle kupkuru olacak Ankara'da gezilecek en güzel 10 yer! Taşı toprağı tarih kokan Başkent'te buraları mutlaka görün Ankara'da gezilecek en güzel 10 yer! Taşı toprağı tarih kokan Başkent'te buraları mutlaka görün Zeytini şişeye koyup içine bir adet ekleyin! Aylar geçse bile zeytin asla yumuşamayacak Zeytini şişeye koyup içine bir adet ekleyin! Aylar geçse bile zeytin asla yumuşamayacak