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Bim kamp severleri unutmadı! Sadece o tarihte geçerli aktüel indirimleri

BİM yine müşterilerinin yüzünü güldürüyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 21.05.2024 20:40
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 20:40
Bim kamp severleri unutmadı! Sadece o tarihte geçerli aktüel indirimleri

BİM güncel haftalık indirimlerini paylaştı! Bu fırsat kaçmaz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİM MARKET İNDİRİM LİSTESİ

En çok tercih edilen zincir marketlerden BİM Market indirimli fiyatlarıyla müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. BİM Markette Mayıs ayında geçerli haftalık aktüel ürünler listesi ve fiyatlar şu şekilde;

bim market indirim listesi

Northpacific Aile Tipi Çadır - 4.999 TL

Northpacific Verandalı Çadır - 3.999 TL

Northpacific Hızlı Kurulan Duş-Giyinme Tuvalet Çadırı - 799 TL

Northpacific Uyku Tulumu - 599 TL

Northpacific Şişme Kamp Yastığı - 199 TL

Northpacific Fonksiyonel Kamp Sandalyesi - 1.799 TL

Proware Solar Panelli Güç Kaynağı - 1.599 TL

Kamp Işığı - 139 TL

Paslanmaz Çelik 3'lü Kamp Yemek Seti - 999 TL

El Feneri - 189 TL

Northpacific Çok Fonksiyonlu Outdoor Kol Saati - 449 TL

Northpacific Katlanabilir Matara - 199 TL

Proware Büyük Kamp Baltası - 699 TL

Proware Fonksiyonel Kamp Baltası - 279 TL

Proware Çok Amaçlı El Aleti - 429 TL

Kamp Bıçağı - 429 TL

Northpacific Hamak - 349 TL

Proware Çadır Kazığı - 99 TL

Halat - 199 TL

Bluetti Taşınabilir Güç İstasyonu - 12.999 TL

Stanley Advanture 1 Litre Termos - 1.299 TL

Orcamp Pro Seramix Portatif Ocak - 899 TL

Orcamp 6 Kanatlı Rüzgarlık - 329 TL

Mounty Masa & 2 Adet Katlanır Kamp Sandalyesi - 699 TL

Mounty Plastik Kollu Katlanır Kamp Sandalyesi - 229 TL

Hobby Life Matara - 99 TL

Chef's Tava - 189 TL

Cook Love Cam Kesme Tablası - 99 TL

LAV 6'lı Lal Çay Bardağı - 79 TL

Glass in Love Cam Elma Şekilli Kupa - 99 TL

Su Kovası - 79 TL

Süzgeç - 59 TL

Telefon Tutucu - 7,50 TL

Piccolo Mondi Eğlenceli Oyuncaklar - 79 TL

Yükselen Zeka Dikkat Kutusu Pikto - 219 TL

Piccolo Mondi Oyuncak Polis Jeep - 179 TL

Lelia Asalı Taç Seti - 69 TL

Menekşe Saksı - 34,50 TL

Askılı Balkon Saksı - 49,50 TL

Saksı - 24,50 TL

Kiğılı Polo Yaka T-shirt - 279 TL

Hambez Pantolon - 169 TL

Saat - 175 TL

Sesli Home Kilim - 159 TL

Kadın Yüksek Taban Terlik - 115 TL

Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi - 49,50 TL

Fırın Eldiveni - 32,50 TL

Kadın Klasik Terlik - 59 TL

Erkek Çapraz Terlik - 69 TL

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