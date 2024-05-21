Bim kamp severleri unutmadı! Sadece o tarihte geçerli aktüel indirimleri

BİM güncel haftalık indirimlerini paylaştı! Bu fırsat kaçmaz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
BİM MARKET İNDİRİM LİSTESİ
En çok tercih edilen zincir marketlerden BİM Market indirimli fiyatlarıyla müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. BİM Markette Mayıs ayında geçerli haftalık aktüel ürünler listesi ve fiyatlar şu şekilde;
Northpacific Aile Tipi Çadır - 4.999 TL
Northpacific Verandalı Çadır - 3.999 TL
Northpacific Hızlı Kurulan Duş-Giyinme Tuvalet Çadırı - 799 TL
Northpacific Uyku Tulumu - 599 TL
Northpacific Şişme Kamp Yastığı - 199 TL
Northpacific Fonksiyonel Kamp Sandalyesi - 1.799 TL
Proware Solar Panelli Güç Kaynağı - 1.599 TL
Kamp Işığı - 139 TL
Paslanmaz Çelik 3'lü Kamp Yemek Seti - 999 TL
El Feneri - 189 TL
Northpacific Çok Fonksiyonlu Outdoor Kol Saati - 449 TL
Northpacific Katlanabilir Matara - 199 TL
Proware Büyük Kamp Baltası - 699 TL
Proware Fonksiyonel Kamp Baltası - 279 TL
Proware Çok Amaçlı El Aleti - 429 TL
Kamp Bıçağı - 429 TL
Northpacific Hamak - 349 TL
Proware Çadır Kazığı - 99 TL
Halat - 199 TL
Bluetti Taşınabilir Güç İstasyonu - 12.999 TL
Stanley Advanture 1 Litre Termos - 1.299 TL
Orcamp Pro Seramix Portatif Ocak - 899 TL
Orcamp 6 Kanatlı Rüzgarlık - 329 TL
Mounty Masa & 2 Adet Katlanır Kamp Sandalyesi - 699 TL
Mounty Plastik Kollu Katlanır Kamp Sandalyesi - 229 TL
Hobby Life Matara - 99 TL
Chef's Tava - 189 TL
Cook Love Cam Kesme Tablası - 99 TL
LAV 6'lı Lal Çay Bardağı - 79 TL
Glass in Love Cam Elma Şekilli Kupa - 99 TL
Su Kovası - 79 TL
Süzgeç - 59 TL
Telefon Tutucu - 7,50 TL
Piccolo Mondi Eğlenceli Oyuncaklar - 79 TL
Yükselen Zeka Dikkat Kutusu Pikto - 219 TL
Piccolo Mondi Oyuncak Polis Jeep - 179 TL
Lelia Asalı Taç Seti - 69 TL
Menekşe Saksı - 34,50 TL
Askılı Balkon Saksı - 49,50 TL
Saksı - 24,50 TL
Kiğılı Polo Yaka T-shirt - 279 TL
Hambez Pantolon - 169 TL
Saat - 175 TL
Sesli Home Kilim - 159 TL
Kadın Yüksek Taban Terlik - 115 TL
Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi - 49,50 TL
Fırın Eldiveni - 32,50 TL
Kadın Klasik Terlik - 59 TL
Erkek Çapraz Terlik - 69 TL