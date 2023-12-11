Bolu'da iş arayanlara müjde: İl Özel İdaresi memur alımı yapacak

BOLU İL ÖZEL İDARESİNE MEMUR ALINACAK

Bolu İl Özel İdaresi tarafından yapılan duyuruya göre memur alımı yapılacak. Bu ilanla ilgili olarak detaylarda paylaşıldı. Yapılan ilan duyurusuna göre Lisans mezunu arasında seçilecek adaylar memur olarak çalışmaya başlayacak. İl özel idareye Mühendis kadrosunda olmak üzere alınacak personellerden aranan kriterler belirlendi.





Bolu İl Özel İdaresi tarafında duyurulan personel ilanına göre özel idare kadrosunda istihdam edilmek üzere hem kadın hem de erkek memur alınacağı belirtildi.

İLANIN DETAYLARI

Bolu İl Özel İdaresi Teknik Hizmetler Sınıfında 8. dereceli kadrosunda istihdam edilecek olan personellerden 2 si İnşaat Mühendisi ve 2si de Makine Mühendisi olarak 4 mühendis alımı gerçekleştirilecek. Personellerden aranan kriterler ile ilgili olara da bazı kriter şartları açıklandı. Personellerden 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar ve KPSS şartı da aranacak. Tüm bunların dışında TC vatandaşı olmak, Erkek adayların askerliğini yapmış olması, her hangi bir suçtan hükümlü olmamak, yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv taramasından olumlu sonuç almak aranan şartlardandır. Adayların 2022 yılında yapılan KPSS den en az 70 puan alması şartına da uyması bekleniyor. Adayların daha önce çalıştıkları iş yerlerinde disiplin dışı hareketlerinden dolayı ayrılmış olmaması ve mühendislik bölümünden mezun olması şartları da aranıyor. Adaylar lar başvurularını Ocak ayı itibari ile yapabilecekler. Başvurular Şahsen, Posta veya e posta yolu ile de yapılabilecek. Başvuru tarihleri ise 8-12 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular //boluozelidaresi.gov.tr adresinden yapılabilecek.



