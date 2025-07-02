Bolu'da 'Kalkhedon'dan Klaudiopolis'e' Sergisi Açıldı

Bolu'da Tarihin Derinliklerine Yolculuk: 'Kalkhedon'dan Klaudiopolis'e' Sergisi

Bolu, tarihi bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Kalkhedon'dan Klaudiopolis'e sergisi, 47 tarihi eseri ile ilk kez ziyarete açıldı. Bu sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Cumhuriyetimizin 102. Yılında 102 Süreli Sergi Projesi" çerçevesinde gerçekleştirildi.

Açılış Töreniyle Tanıtıldı

Serginin açılış törenine Bolu Kültür ve Turizm Müdürü Emre Gürsoy, Bolu Müze Müdürü Atılgan Kaya, müze görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Arkeolog Ümit Karataş, sergi hakkında detaylı bilgi paylaşarak katılımcılara eserlerin önemini anlattı.

Geçmişe Işık Tutan Eserler

Bolu Müzesi'nin Sikke ve Arkeolojik Eser Seksiyonu içerisinde sergilenen eserler, milattan önce 4. ve 3. yüzyılda kullanılan tarihi sikkelerin yanı sıra Roma dönemine ait taş eserleri de kapsıyor. Ziyaretçiler, bu eserlerle Anadolu'nun zengin tarihine tanıklık etme fırsatı buluyor.

Tarihsel ve Kültürel Bağlantılar

Bithynia bölgesinin batı ucu Kalkhedon (Kadıköy) ile doğu ucu Klaudiopolis (Bolu) arasındaki tarihsel ve kültürel sürekliliği vurgulamak amacıyla isimlendirilen bu anlamlı sergi, 2 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Tarihi eser meraklıları ve kültürel geçmişine ilgi duyan herkes için muhteşem bir fırsat olan bu sergi, Bosna Halkı'nın tarihe olan bağlılığını gözler önüne seriyor.

Bolu'da bulunan 47 tarihi eser, "Kalkhedon'dan Klaudiopolis'e" sergisi kapsamında ilk defa ziyarete açıldı.

Bolu'da bulunan 47 tarihi eser, "Kalkhedon'dan Klaudiopolis'e" sergisi kapsamında ilk defa ziyarete açıldı.