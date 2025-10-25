Buğday Tanesi Filmi Ardahan'da İzleyiciyle Buluştu

"Buğday Tanesi" filminin Ardahan'daki gösterimi, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatına odaklanıyor. Bayram, buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşmuş ve ellerini kaybetmiştir.

ARÜ organizasyonuyla Aşık Şenlik Kültür Merkezi'nde

Film gösterimi, Ardahan Üniversitesi (ARÜ) organizasyonuyla Aşık Şenlik Kültür Merkezi'nde yapıldı. Etkinlikte Vali Hayrettin Çiçek, üniversite yetkilileri, öğrenciler ve vatandaşlar hazır bulundu.

Vali Çiçek: Özel bireylerin hayatına dokunuldu

Vali Hayrettin Çiçek, etkinlikte son yıllarda özel bireylerin yaşamına yönelik önemli adımlar atıldığını belirtti. Çiçek, "22 senelik dönem içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özel bireylerin hayatını daha da kolaylaştırıcı reform niteliğinde pek çok şey hayata geçti. Fakat katetmemiz gereken hâlâ birtakım yollar var bu manada." dedi.

Rektör Emiroğlu: Umut, emek ve azim

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, filmde bir avukat ile bir milletvekilinin iyilik mücadelesinin işlendiğini söyledi. Emiroğlu, "Manialardan yılmayan bir insanın kararlılıkla yazdığı hayat hikayesine tanıklık edeceğiz. 'Buğday Tanesi' umut, emek ve azimle örülmüş bir yaşamın sinemaya yansıyan bir sembolüdür. Sayın milletvekili ve avukat Serkan Bayram Bey'in hikayesi bize insanın kendi sınırlarını aşma gücünü hatırlatmaktadır. Hayat zaman zaman zorluklarıyla insanı dener. Fakat asıl mesele o zorlukları bir duvara değil, bir basamağa dönüştürebilmektir. Bu film tam da bu dönüşümün hikayesidir." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Milletvekili Serkan Bayram, ARÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Aykanat, Genel Sekreter Hüseyin Caner Akkurt ile öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Film gösteriminin ardından program sona erdi.

