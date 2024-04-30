Bu formülle tek bir leke bile kalmayacak! Duşakabin saniyeler içinde parlayacak

Bu yöntemle duşakabin camlarınızı parlatabilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DUŞAKABİN TEMİZLİĞİ

Banyolarda sık sık su ile temas eden duşakabinler zaman içinde düzenli temizlenmediği durumlarda lekeli ve kireçli olabiliyor. Ancak kireç lekelerini doğal yöntemlerle dakikalar içinde çıkarabilirsiniz! Duşakabin temizliği için elma sirkesi kullanabilirsiniz.





Elma sirkesi asidik bir yapıya sahip olduğu için duşakabin camları dakikalar içinde parıl parıl parlayacaktır. Bir kabın içine bir miktar elma sirkesi koyulur ve içine az miktarda karbonat eklenerek iyice karıştırılır. Karıştırdıktan sonra duşakabin camına püskürtülür ve durulanır. Bu şekilde bütün kireç lekelerinin çözüldüğünü görebilirsiniz!