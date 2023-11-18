Bu teknikle salçalar asla küflenmeyecek! Bilmeyen salçasını çöpe atıyor: İçine bir iki damla dökün yeter

Salçanın küflenmemesi için yapılması gerekenler nelerdir? Anadolu'nun eski sırlarından olan bu yöntem salçanın küflenmesinin önüne geçiyor. Zaman içerisinde salçalar israf olurken bu nedenle ömrünün uzun ve lezzetli olması için yapılması gerekenler haberimizde yer almaktadır.





FABRİKASYON SALÇA

Fabrika salçaları alındığında kapların değiştirilmesi gerekiyor. Ömrünü uzatmak için önemli adımlar olurken biraz kaya tuzu ve zeytinyağı kullanılır. Bakteri oluşumu engellenirken salçanın küflenmesini önler.

Kavanozun yeni ve temiz olması gerekirken başka bir besin bulunmamış olması öneriliyor. Kullanılan kavanozda daha önceden depolanan besinlerin bıraktığı koku salçanın küflenmesine neden olur.