Bursa'da 12. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali Başladı

Bursa'da 12. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali Heyecanı

Bursa'da, Devlet Tiyatrolarının ev sahipliğinde gerçekleştirilen 12. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali, "Dracula: Bir Dehşet Komedisi" oyunuyla başladı. Festival, 11 bölgeden 28 oyuna ev sahipliği yaparak, tiyatro tutkunlarına unutulmaz bir deneyim sunacak.

Festivalin Zengin İçeriği

On gün boyunca 12 sahnede, toplamda 35 oyun ve 78 temsil sahnelenecek. Festival, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Bulgaristan ve Romanya'dan gelen 7 oyunla Balkan coğrafyasının kültürel derinliğini ve sahne sanatlarındaki çeşitliliği gözler önüne serecek. Ayrıca etkinlikte çocuk oyunları ve atölyeler de yer alacak.

"Dracula: Bir Dehşet Komedisi" Oyununu Kaçırmayın

Açılışta sahnelenen "Dracula: Bir Dehşet Komedisi" oyununda, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı özellikle dikkat çeken performansıyla büyük beğeni topladı. Oyun, Tayfun Güneyer tarafından yönetilirken, Gordon Greenberg ve Steve Rosen tarafından kaleme alındı. Dekor, ışık tasarımı ve kostümleriyle birlikte dinamik sahne performansları izleyicileri etkiledi.

İki Haftalık Bir Sanat Buluşması

DT Genel Müdür Yardımcısı Emre Başer, festivalin açılış konuşmasında, sanatın evrensel diliyle buluşmak ve farklı kültürlerin hikayelerine tanıklık etmek için burada olduklarını dile getirdi. Başer, anlattığına göre, "Bu sadece bir sahne etkinliği değil, aynı zamanda kültürlerin, duyguların ve sanat anlayışlarının kucaklaştığı büyük bir buluşmadır. Festival, hepimize farklı hikayelere yolculuk etme fırsatı sunacak ve sanatın birleştirici gücünü hissettirecek." şeklinde konuştu.

Onurlandırma Programı

Programda, Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz ve tiyatroseverler de yer aldı. Tiyatro dünyasına uzun yıllar hizmet eden isimleri onurlandırmak amacıyla bu yıl Ayşe Emel Mesci "Emek Ödülü" ile ödüllendirildi.

Devlet Tiyatrolarının (DT) 12. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali, Dracula "Bir Dehşet Komedisi" oyunuyla başladı.

Devlet Tiyatrolarının (DT) 12. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali, Dracula "Bir Dehşet Komedisi" oyunuyla başladı.