Bursa'da 'Ölümsüzlük Sembolü: Bithynia Mezar Stelleri' Sergisi Açıldı

Bursa'da Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümünden ilham alarak düzenlenen "100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi" çerçevesinde, 'Ölümsüzlük Sembolü: Bithynia Mezar Stelleri' sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen bu özel projede, Bursa Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen tarihi Bithynia mezar stelleri, ziyaretçilere antik dönemlere dair derin bir yolculuk vaat ediyor.

Serginin açılışında konuşan Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, mezar taşlarının bu toprakların kültürel mirasının unutulmaz parçaları olduğunu ifade etti. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Müzeler Dairesi Başkan Vekili Serkan Gedük, mezar stellerinin antik dönemde yaşayanlar ile ölenler arasında somut bağlar kurma açısından büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. Gedük, "Bunlar dünyada eşi benzeri olmayan mezar stelleri. Bu anlamda çok kıymetliler." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, Bursa'daki 33 müze ve 2 ören yerinin yılda yaklaşık 2 milyona yakın ziyaretçiyi ağırladığını belirterek, "100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi" çerçevesinde Bursa'da toplam 5 serginin düzenleneceğinin müjdesini verdi.

Açılışa, Bursa Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç ile sanatseverler katıldı. Sergi, mart ayı sonuna kadar açık kalacak.

Bursa'da Cumhuriyet'in 102'nci yılından ilhamla adlandırılan "100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi" kapsamında "Ölümsüzlük Sembolü: Bithynia Mezar Stelleri" sergisi açıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer açılışta konuya ilişkin konuşma yaptı.

Bursa'da Cumhuriyet'in 102'nci yılından ilhamla adlandırılan "100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi" kapsamında "Ölümsüzlük Sembolü: Bithynia Mezar Stelleri" sergisi açıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer açılışta konuya ilişkin konuşma yaptı.