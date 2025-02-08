Bursa'da Unutulmaz 'Destanların Dansı' Gösterisi İle Tarih Canlandı

Bursa'da 'Destanların Dansı' Gösterisi Sahnelendi

Bursa'da, sanat yönetmenliğini Serhat Turak'ın üstlendiği 'Destanların Dansı' isimli gösteri, Türk destanlarının dans, gösteri ve görsel şovlarla anlatıldığı etkileyici bir etkinlik olarak izleyici ile buluştu.

Özellikle Sanatseverlerin İlgi Odağı Oldu

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe Bursalı sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Nuh Tufanı'ndan Dede Korkut'a, Orta Asya'dan Çanakkale Zaferi'ne, Dört Element'ten Nevruz'a, Sarı Gelin’den Tomris'e kadar tarihin en görkemli destanları ve kahramanları sahneye taşındı.

Renkli Koreografilerle Dolu Bir Gösteri

Gösteride, 40 kişilik dans grubu, geleneksel kostümleriyle sahnede birbirinden renkli koreografiler sergileyerek izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Bu özel gösteri, Türk kültürü ve tarihini sanatsal bir dille yorumlayarak seyircilerin beğenisini kazandı.