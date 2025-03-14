Bursa Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Anlamlı Konser: Çanakkale Şehitleri Anısına

Bursa Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Anlamlı Anma Konseri

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Çanakkale Şehitlerimizi Anma" konseri düzenleyerek, önemli bir etkinliğe imza attı. Konser, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Şef Tolga Atalay Ün Eşliğinde

Etkinliğin yönetimini üstlenen şef Tolga Atalay Ün, gece boyunca izleyicilere muhteşem bir müzik deneyimi sunarken, sanatçılar Tahir Aydoğdu ve Turgay Erdener, çanakkale ruhunu yansıtan Çanakkale Türküsü gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirdi.

Sanatçıların Başarılı Performansı

Konserin sonunda sanatçılar, seyircilerden yoğun bir alkış aldı. Tahir Aydoğdu ve Turgay Erdener, programın duygusunu yansıtarak anma etkinliğine katkıda bulundular.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Çanakkale Şehitlerimizi Anma" konseri düzenledi.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Çanakkale Şehitlerimizi Anma" konseri düzenledi.