Bursa Mudanya'da Kar Etkisi: Vatandaş İşe Kayakla Gitti

Bursa'nın Mudanya ilçesinde dün etkili kar yağışı sonrası bir vatandaş kayak takıp sokaklarda kayarak işe gitti; görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 09:47
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 09:47
Bursa Mudanya'da Kar Etkisi: Vatandaş İşe Kayakla Gitti

Bursa Mudanya'da Kar Etkisi: Vatandaş İşe Kayakla Gitti

Yoğun kar yağışı sokaklarda ilginç görüntüler oluşturdu

Bursa’da dün etkili olan kar yağışı sonrası Mudanya ilçesinde yolların karla kaplanması ilginç görüntülere sahne oldu. Sabah saatlerinde bir vatandaş, işe gitmek için alışılmadık bir yöntem seçti.

Kayak takımlarını ayağına geçiren vatandaş, karla kaplı sokaklarda ilerleyerek hem spor yaptı hem de keyifle işe gitmenin mutluluğunu yaşadı. Kendi hareketlerini kayda alan kişi, ilerlediği anları sosyal medyada paylaştı ve görüntüler kısa sürede ilgi gördü.

Öte yandan belediye ekiplerinin yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Yetkililer, sürücü ve yayaları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

