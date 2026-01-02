Bursa Mudanya'da Kar Etkisi: Vatandaş İşe Kayakla Gitti

Yoğun kar yağışı sokaklarda ilginç görüntüler oluşturdu

Bursa’da dün etkili olan kar yağışı sonrası Mudanya ilçesinde yolların karla kaplanması ilginç görüntülere sahne oldu. Sabah saatlerinde bir vatandaş, işe gitmek için alışılmadık bir yöntem seçti.

Kayak takımlarını ayağına geçiren vatandaş, karla kaplı sokaklarda ilerleyerek hem spor yaptı hem de keyifle işe gitmenin mutluluğunu yaşadı. Kendi hareketlerini kayda alan kişi, ilerlediği anları sosyal medyada paylaştı ve görüntüler kısa sürede ilgi gördü.

Öte yandan belediye ekiplerinin yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Yetkililer, sürücü ve yayaları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

