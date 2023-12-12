Buz gibi soğukta içinizi ısıtan lezzet! Eski Yunanlıların özel tarifi

En popüler kış içeceklerinden biri lezzetli ve baharatlı olarak yapılan sıcak şaraptır. Bu güzel içecek şenliklerin vazgeçilmezidir ama bu lezzetli içeceğin kökenini hiç merak ettiniz mi? Bu klasik Noel içkisini ilk kimin yarattığını hiç merak ettiniz mi? Yazar Charles Dickens'ın sıcak şarap ile ne ilgisi olduğunu düşünüyorsunuz? İşte, sıcak şarapla ilgili tüm gerçeklerin listesi.

1. Sıcak şaraptan ilk defa 2000 yıl öncesinde bir oyunda bahsedildi

MÖ 2. yüzyılda aslen Romalı oyun yazarı olan Titus Maccius Plautus'un yazdığı komedya Curculio'da bahsedilmiştir ve bu oyun sıcak şaraptan bahsedilmiş olan en eski kaynaktır.





2. Eski Yunanlılar soğuk havalarda ısınmak için sıcak şarap içerlerdi

Eski Yunanlıların şaraba ilgi duyduğunu hepimiz biliyoruz. Hasat iyi gitmeyince ve şarabın tadı pek güzel olmayınca Yunanlılar tadı iyileştirmek için otlarla birlikte baharatlar eklediler. Soğuk mevsimde ise içleri ısınması için şarabı ısıtıyorlardı.

3. İngilizce'deki ilk sıcak şarabın tarifi Orta Çağ'da yazılmıştır

1390'da İngiltere'de yayınlanan ortaçağ yemek kitaplarından Forme of Cury, baharatlı şarabı tatlandırmak için ilk İngilizce tarifini içerir. Bu tarif, tarçın, zencefil il karanfil gibi bazı klasik baharatların yanı sıra daha az klasik olan dolmalık biber, mercanköşk, cennet tanelerini birleştirir.

4. Kara Veba hastalığında ilaç olarak sıcak şarap kullanıldı

1346 ve 1353 yıllarının arasında hıyarcıklı vebaya karşı sıcak şarap da dahil olmak üzere bir dizi çılgın tedavi geliştirildi. O dönemde "Dört Hırsız Sirkesi" olarak bilinen şarap, sirke ya da lma şarabı içeceği, adaçayı, karanfil, biberiye adı verilen baharatlarla karıştırılarak yapılıyordu.





5. En büyük sıcak şarap kabının dünya rekoru olarak kayıtlara geçen 2034 litrenin üzerindedir

28 Şubat 2016'da Guinness Dünya Rekorları Kitabı, Alessandro De Dea ve Fabrizio Vigilante'yi şimdiye kadar yaratılmış en büyük sıcak şarap kabı rekoruyla tanıdı. İtalya'nın Falcade kentinde iki kişi, 500 galonluk büyük bir tencerede şenlik ateşinin üzerinde büyük bir karışımı karıştırıyordu ve kasaba halkı da kendilerine katıldı.

6. Charles Dickens, A Christmas Carol adlı kitabında sıcak şaraptan bahsediyor

Charles Dickens, 1843'te A Christmas Carol adlı romanında, Viktorya döneminde içilen, Smoking Bishop adlı bir tür sıcak şaraptan bahseder. Viktorya öncesi tarifler sıcak şaraba baharat ekledi. Ancak Smoking Bishop, şaraba narenciye eklemeyi popüler tarif haline getirmiştir.

7. Sıcak Şarap Günü Amerika ve İngiltere'de kutlanıyor

Sıcak şarap, soğuk kış gecelerini akla getirir ve Sıcak Şarap Günü, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ta her 3 Mart'ta kutlanır.

8. İsveçliler sıcak şarap partisine ev sahipliği yaptı

Geleneksel olarak greg olarak tanımlanan sıcak şarabın İsveç versiyonu, ülkenin bayram sezonu hazırlıklarının önemli bir parçasıdır. Badem ve kuru üzümden yapılan Grog, büyük toplantılarda özellikle küçük bardakların içinde servis edilir.





9. Yunanistan'da krasomero adı verilen sıcak şarabın beyaz şaraptan yapılan bir versiyonu vardır

Krasmelo veya "oinomelo", Yunanistan'ın her yerinde kırmızı şarap yerine beyaz şarapla yapılan popüler sıcak şarap tarifi. Bal likörü şarabı anlamına gelen Crasmero, tarçın ve narenciye adı verilen bileşenlerin yanı sıra tatlılık için de bol miktarda bal içermektedir.

10. Dünyanın en pahalı olan sıcak şarap fiyatı 70 dolardan fazladır

Cinnamon Spice Wine, yiyecek ve içecek yazarı olan Matthew Fort tarafından yaratılmıştır ve Searcy's Restaurant & Champagne Bar, St. Pancras International, Londra'da mevcuttur. Küçük bir kadeh şarap yaklaşık 73,77 dolara satılıyor.