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Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, borçlar nedeniyle satışa sunulan taşınmazlar yatırımcılar için büyük fırsat sunuyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 12:09
Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

Bilecik'te Satışa Sunulan Taşınmazlar

İlan.gov.tr adresinde güncellenençok sayıda ihale ve satış ilanı, özellikle uygun fiyata ev veya yatırımlık arsa sahibi olmak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor. Bilecik'in Osmaneli ilçesinde borçlar sebebiyle satışa çıkarılan iki değerli taşınmaz, yatırımcıların ilgisini çekiyor. 1 milyon 306 bin TL fiyatla çift katlı bir apartman ve binlerce metrekare arsa imkanı, 2025 yılındaki ihalelerde açık artırmaya sunulacak.

Taşınmazlar Hakkında Detaylar

1. Taşınmaz: Arsa Niteliği ile Satışa Çıkıyor

Cins: Arsa
Yer: Bilecik İl, Osmaneli İlçesi, Medetli Mahallesi
Parsel Bilgileri: 314 Ada, 1 Parsel
Yüzölçümü: 448,39 m²
Değer: 1.306.980,00 TL
İmar Durumu: Yok
KDV Oranı: %10

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

Bu taşınmaz, köy merkezine 150 metre mesafede, 26 yaşında bir yapı olarak mevcut. Yatırımcılar için geniş yapı kazanma fırsatları sunan taşınmaz, ahır ve depo olarak kullanılmakta.

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

2. Taşınmaz: Tarım Arazisi Olarak Değerlendirilebilir

Cins: Tarım Arazisi
Yer: Bilecik İl, Osmaneli İlçesi, Medetli Mahallesi
Parsel Bilgileri: 283 Ada, 88 Parsel
Yüzölçümü: 4.838,04 m²
Değer: 948.159,08 TL
İmar Durumu: Yok
KDV Oranı: %10

Bu tarım arazisi, Medetli köyü yerleşim merkezine 3,2 kilometre uzakta ve sulama imkanı olan bir arazi olarak değerlendiriliyor. Tarımsal faaliyetler düşünülmekte olan yatırımcılar için önemli bir seçenek sunmakta.

Açık Artırma Bilgileri

Her iki taşınmaz için artırma tarihleri ise aşağıda belirtilmiştir:

  • 1. Taşınmaz (314 Ada, 1 Parsel)
    • İlk Artırma: 05/02/2025 - 11:10
    • Bitiş Tarihi: 12/02/2025 - 11:10
    • İkinci Artırma: 06/03/2025 - 11:10
    • Bitiş Tarihi: 13/03/2025 - 11:10
  • 2. Taşınmaz (283 Ada, 88 Parsel)
    • İlk Artırma: 05/02/2025 - 10:25
    • Bitiş Tarihi: 12/02/2025 - 10:25
    • İkinci Artırma: 06/03/2025 - 10:25
    • Bitiş Tarihi: 13/03/2025 - 10:25

İlgilenenler, taşınmazların ayrıntılı görsellerine ve artırma koşullarına esatis.uyap.gov.tr adresinden ulaşabilir.

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