Çifteler'de Umre Yolcuları Tekbirlerle Uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla kutsal topraklara hareket

Eskişehir Çifteler'den umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan vatandaşlar için, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla bir uğurlama töreni düzenlendi. Tören, İlçe Müftülüğü tarafından tekbirler ve salavatlar eşliğinde gerçekleştirildi.

Program, Çifteler Çiftçi 2 No’lu Camii'nde yapıldı. Törende konuşan İlçe Müftüsü Kerim Bayuk, umrecilere kutsal topraklardaki ibadetlerine ilişkin önemli hatırlatmalar ve tavsiyeler verdi.

Umre yolcuları, "Cenab-ı Allah’ın bu güzelliği herkese nasip etmesini temenni ederek" yaşadıkları mutluluk ve heyecanı paylaştılar. Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Kerim Bayuk, yolculuğun hayırlı olması temennisinde bulunarak kafile için dua etti.

Veda sırasında duygusal anlar yaşandı; umreciler yakınlarıyla helalleşerek kutsal yolculuk için uğurlandı.

