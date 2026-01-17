Çilimli'de Trafik Tabelaları Yenileniyor

Çilimli Belediyesi eskimiş trafik tabelalarını yenileyerek sürücü ve yayaların güvenliğini artırmayı hedefliyor; çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 12:24
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 12:24
Çilimli'de Trafik Tabelaları Yenileniyor

Çilimli'de Trafik Tabelaları Yenileniyor

DÜZCE(İHA) — İlçede güvenlik çalışmaları sürüyor

Çilimli Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla yürüttükleri çalışmaları sürdürüyor. Ekipler, zamanla eskimiş ve yıpranmış trafik tabelalarını tespit ederek yenileme işlemlerine devam ediyor.

Yenilenen tabelalar sayesinde yönlendirme ve uyarı işaretleri daha görünür ve güvenli hale getirildi. Yapılan bakım ve düzenleme çalışmaları, hem sürücülerin hem de yayaların trafikteki işaretleri daha rahat fark etmesini sağlamayı hedefliyor.

Belediye yetkilileri, çalışmalarda önceliğin trafik kazalarını azaltmak olduğuna dikkat çekerek, olabilecek kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor ifadesini kullandı. Yetkililer ayrıca ilçe genelindeki trafik güvenliği çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.

Çilimli Belediyesi, daha güvenli bir ilçe oluşturmak için gerekli tüm bakım ve düzenleme çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

DÜZCE’NİN ÇİLİMLİ İLÇESİNDE BELEDİYE EKİPLERİ İLÇE GENELİNDE TRAFİK GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK...

DÜZCE’NİN ÇİLİMLİ İLÇESİNDE BELEDİYE EKİPLERİ İLÇE GENELİNDE TRAFİK GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. BU KAPSAMDA ZAMANLA ESKİMİŞ VE YIPRANMIŞ TRAFİK TABELALARI YENİLENEREK DAHA GÖRÜNÜR VE GÜVENLİ HALE GETİRİLDİ.

DÜZCE’NİN ÇİLİMLİ İLÇESİNDE BELEDİYE EKİPLERİ İLÇE GENELİNDE TRAFİK GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kaymakam Kara Sarıdayı Köyü’nde Vatandaşlarla Buluştu
2
Aydın'da 2026 Zararlı Mücadelesi: Akdeniz Meyve Sineği İçin Yol Haritası
3
Mahmudiye'de Miniklere Kur’an-ı Kerim’e Geçiş ve Karne Merasimi
4
Balıkesir'de Kampüs Hattı: 859 bin 42 Öğrenci Ücretsiz Taşındı
5
Ereğli'de Heyelan Kara Yolunu Kapattı; Otomobile Kaya Düştü
6
Melek Mızrak Subaşı Ankara'da Özgür Özel ile Görüştü
7
Sinop Türkeli'de AFAD Gönüllülük Eğitimi Tamamlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları