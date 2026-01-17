Çilimli'de Trafik Tabelaları Yenileniyor

DÜZCE(İHA) — İlçede güvenlik çalışmaları sürüyor

Çilimli Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla yürüttükleri çalışmaları sürdürüyor. Ekipler, zamanla eskimiş ve yıpranmış trafik tabelalarını tespit ederek yenileme işlemlerine devam ediyor.

Yenilenen tabelalar sayesinde yönlendirme ve uyarı işaretleri daha görünür ve güvenli hale getirildi. Yapılan bakım ve düzenleme çalışmaları, hem sürücülerin hem de yayaların trafikteki işaretleri daha rahat fark etmesini sağlamayı hedefliyor.

Belediye yetkilileri, çalışmalarda önceliğin trafik kazalarını azaltmak olduğuna dikkat çekerek, olabilecek kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor ifadesini kullandı. Yetkililer ayrıca ilçe genelindeki trafik güvenliği çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.

Çilimli Belediyesi, daha güvenli bir ilçe oluşturmak için gerekli tüm bakım ve düzenleme çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

