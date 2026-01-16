Çorum’da "Anne Dostu Şehir" Çalıştayı Başladı

Çorum Belediyesi "Anne Dostu Şehir" Çalıştayı Başlattı

Çorum Belediyesi, kadınlar, çocuklar ve ailelerin şehir yaşamına daha etkin katılımını hedefleyen "Anne Dostu Şehir" projesinin temellerini atmak için bir otelde "Anne Dostu Şehir Yolunda: Erişilebilirlikten Destek Hizmetlerine Bütüncül Bir Yaklaşım Çalıştayı" düzenledi.

Çalıştayın katılımcı profili ve gündemi

Çalıştaya farklı disiplinlerden akademisyenler, kamu yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve alanında uzman isimler katıldı. "Mutlu Anne, Güçlü Gelecek" mottosuyla düzenlenen çalıştayda; erişilebilirlik ve altyapı, erken çocukluk ve destek hizmetleri, çalışma hayatı ve esnek modeller, ebeveynliği yeniden düşünmek ile veriye dayalı politikalar ve katılımcı mekanizmalar başlıkları ele alındı.

Çalıştayın üç oturum halinde sürmesi planlandı ve sonunda hazırlanacak raporun, annenin bakım yükünü, zamanını ve zihinsel emeğini merkeze alan ilk yerel politika belgesi olması hedefleniyor. Rapordan elde edilecek sonuçların Çorum Belediyesi’nin gelecek dönem stratejik planlarına yön vermesi ve ulusal ölçekte örnek bir model oluşturması amaçlanıyor.

Başkan Aşgın: "Bu sadece yerel bir vizyon değil, uluslararası bir vizyondur"

Çalıştayda konuşan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Bu sadece yerel bir vizyon değil, uluslararası bir vizyondur. İnşallah bir başarı hikayesinin zamanda bir başlangıcı, bir besmelesi olacak. Tabii bugün çalıştayla başlıyoruz. Çünkü eğer biz bu tür konulara kapsayıcı, bütünleyici, sürdürülebilir bir mantıkla yaklaşmazsak sadece kitap üzerinde kalır ama hayatta onun uygulanması çok da mümkün olmaz" ifadelerini kullandı.

Aşgın, çalıştayda akademisyenler, aile danışmanları, psikologlar, sosyologlar, şehir plancıları, sivil toplum örgütleri, siyasal parti temsilcileri, anneler, kadınlar, yerel yönetimler ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkililerinin bir araya geldiğini belirtti. Başkan Aşgın konuşmasının devamında, çalıştayın çıktılarının nasıl parklar, yollar ve sosyal tesislerin planlanacağı, hangi eğitim ve psikososyal hizmetlerin sunulacağı konusunda yol haritası oluşturacağını vurguladı ve şu açıklamayı yaptı:

"Ama bu yol haritasında ilk yola çıkan Çorum olacak. Önce şehrimizde, önce dünyanın merkezinde anne dostu şehir nasıl olur, neler yapılırsa olur bunları bir bir hayata geçireceğiz ve uygulamalı bir şekilde göstereceğiz. Ondan sonraki üçüncü aşama ise önce yerelde belediyelerimiz olmak üzere Türkiye genelindeki belediyelerimizden kim anne şehri olmak istiyorsa müracaatlarını alacağız. Kriterlerimiz belli ve bu kriterler doğrultusunda da bu ünvanı hak eden belediyelere anne dostu şehir unvanı vereceğiz ve böylece de bir ağ oluşturacağız."

Proje hedefleri ve marka çalışması

Çorum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Mustafa Yaşar ise projenin "bakım emeğini merkeze alan, aileyi güçlendiren, geleceği bugünden inşa eden bir şehir anlayışı" olduğunu belirtti. Yaşar, belediyenin çocuklar ve annelerin yaşamını kolaylaştırmak için harekete geçirdiği hizmetlerden ilham alınarak "anne dostu şehir" modelinin tasarlandığını, logonun belirlendiğini ve marka tescil sürecinin tamamlandığını söyledi.

Akademik perspektif

Prof. Dr. Yayla Gül Ceren Karataş (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı) ise şehir markalaştırmanın temel değerlerin yaşanabilirliğini göstermeyle ilgili olduğunu vurguladı. Karataş, anne dostu şehirlerin yalnızca annelerin bakım yükünü azaltma hedefi taşımadığını, kentin "bakım ekolojisi" olarak tanımlanması ve bakım yükünün aileden alınarak şehir politikalarına dahil edilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Çalıştayın sonuç raporunun, pilot uygulama olarak önce Çorum’da hayata geçirilmesi ve ardından yerel yönetimler arasında bir ağ oluşturarak yaygınlaştırılması hedefleniyor.

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANI DR. HALİL İBRAHİM AŞGIN, " BU SADECE YEREL BİR VİZYON DEĞİL, ULUSLARARASI BİR VİZYONDUR" DEDİ.