DOLAR
38,74 0%
EURO
43,4 0%
ALTIN
4.146,9 0%
BITCOIN
3.991.273,21 0,18%

CSO'dan Avrupa Günü Özel Konseri: Müzikseverleri Buluşturdu

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Avrupa Günü'nde unutulmaz bir konserle müzikseverleri buluşturdu.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 21:53
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 21:53
CSO'dan Avrupa Günü Özel Konseri: Müzikseverleri Buluşturdu

CSO Ada Ankara'da Avrupa Günü Özel Konseri'ni Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), İtalyan şef Antonio Pirolli yönetiminde, ünlü gitar virtüözü Pablo Sainz Villegas'ın solistliğinde, Avrupa Günü'ne özel bir konser verdi.

Konser Detayları

DenizBank'ın desteğiyle gerçekleştirilen bu özel etkinlik, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da yapıldı. Konserde, müzikseverler Paul Dukas'ın Sihirbazın Çırağı, Joaquin Rodrigo'nun Gitar Konçertosu ve Sergei Rachmaninoff'un Senfonik Danslar Opus 45 adlı etkileyici eserlerini dinleme fırsatı buldu.

Bu konser, Avrupa'nın zengin müzik kültürünü yansıtan bir deneyim sundu ve dinleyicileri derin bir müzikal yolculuğa çıkardı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da İtalyan şef...

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da İtalyan şef Antonio Pirolli (fotoğrafta) yönetiminde, gitar virtüözü Pablo Sainz Villegas'ın solistliğinde "Avrupa Günü Özel Konseri" düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da İtalyan şef...

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da İtalyan şef Antonio Pirolli (fotoğrafta) yönetiminde, gitar virtüözü Pablo Sainz Villegas'ın solistliğinde "Avrupa Günü Özel Konseri" düzenledi.

İLGİLİ HABERLER

Afyonkarahisar Valiliği'nden Düğün Hazırlığına Büyük Destek: Yüzde 20 İndirim!

Aydın'da Doğalgaz Desteği: Yollar Ücretsiz Tamir Edilecek

İstanbul'dan Tüm İllere 13 Mayıs Uyarısı: Soğuk Hava Dalgası Geliyor

Konya'da Öğrencilere Aylık 4.500 TL Kazanç Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce Belediyesi'nden Duygusal Anneler Günü Sürprizi
2
Engelli Semazenlerden Anlamlı Sema Gösterisi
3
Maximilian Cem Haberstock, Eskişehir'de Müthiş Bir Konser Verdi
4
CSO'dan Avrupa Günü Özel Konseri: Müzikseverleri Buluşturdu
5
Trabzon'da Anneler Günü'nde Özel Gereksinimli Bireylerin Anneleri Koro Oluşturdu
6
Erzincan'da Engelli Çocukların Polislik Hayali Gerçek Oldu
7
İzmir'deki 353 Yıllık Kemeraltı Camisi Restorasyondan Sonra Yeniden İbadete Açıldı

Kocaeli'de Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi!

Tarım Kredi'den Dev İndirimler! 8 Mayıs'ta Mutfaklara 65 TL'ye Girecek Fırsatlar

VGM'den Mülakatsız Alım Müjdesi: KPSS ile 78 Kişi Alınacak

Dev Kamu Alımlarıyla 44.000 TL Maaş Fırsatı!

Amasya'da Çocuklara Ücretsiz Yüzme Kursu!

Aydın'da Doğalgaz Desteği: Yollar Ücretsiz Tamir Edilecek

Afyonkarahisar Valiliği'nden Düğün Hazırlığına Büyük Destek: Yüzde 20 İndirim!

Konya'da Öğrencilere Aylık 4.500 TL Kazanç Fırsatı

2025'te Kiralık Evde Emlakçı Komisyonu Kaldırılıyor

Bilecik'te Dar Gelirliye Dev Destek: Kent Lokantası Fiyatları Belli Oldu

İstanbul'dan Tüm İllere 13 Mayıs Uyarısı: Soğuk Hava Dalgası Geliyor

Diyarbakır'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25 Zam Kararı