CSO'dan Avrupa Günü Özel Konseri: Müzikseverleri Buluşturdu

CSO Ada Ankara'da Avrupa Günü Özel Konseri'ni Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), İtalyan şef Antonio Pirolli yönetiminde, ünlü gitar virtüözü Pablo Sainz Villegas'ın solistliğinde, Avrupa Günü'ne özel bir konser verdi.

Konser Detayları

DenizBank'ın desteğiyle gerçekleştirilen bu özel etkinlik, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da yapıldı. Konserde, müzikseverler Paul Dukas'ın Sihirbazın Çırağı, Joaquin Rodrigo'nun Gitar Konçertosu ve Sergei Rachmaninoff'un Senfonik Danslar Opus 45 adlı etkileyici eserlerini dinleme fırsatı buldu.

Bu konser, Avrupa'nın zengin müzik kültürünü yansıtan bir deneyim sundu ve dinleyicileri derin bir müzikal yolculuğa çıkardı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da İtalyan şef Antonio Pirolli (fotoğrafta) yönetiminde, gitar virtüözü Pablo Sainz Villegas'ın solistliğinde "Avrupa Günü Özel Konseri" düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da İtalyan şef Antonio Pirolli (fotoğrafta) yönetiminde, gitar virtüözü Pablo Sainz Villegas'ın solistliğinde "Avrupa Günü Özel Konseri" düzenledi.