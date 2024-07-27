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DASK'ını Akbank'a yaptırana trink diye iade ödemesi! Akbank'tan çoşturan kampanya

Akbank'ın yeni DASK kampanyası ile 15 Temmuz - 15 Ağustos tarihleri arasında Akbank Mobil'den zorunlu deprem sigortası alarak hem evinizi güvence altına alın hem de 500 TL'ye varan chip-para kazanın. Detaylar için hemen başvurun!

Yayın Tarihi: 27.07.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 14:14
DASK'ını Akbank'a yaptırana trink diye iade ödemesi! Akbank'tan çoşturan kampanya

Akbank’tan Yeni DASK Kampanyası: Deprem Sigortası Alana 500 TL’ye Varan Chip-Para Fırsatı!

Akbank, müşterilerine özel olarak sunduğu yeni kampanya ile dikkat çekiyor. 15 Temmuz - 15 Ağustos 2024 tarihleri arasında Akbank Mobil üzerinden zorunlu deprem sigortası (DASK) alarak evinizi güvence altına alabilir ve ödediğiniz primin yarısı kadar chip-para kazanabilirsiniz. Bu kampanya, müşterilere hem maddi kazanç hem de güvence sağlama imkanı sunuyor.

NASIL BAŞVURULUR?

Akbank Mobil uygulaması üzerinden kolayca başvuru yapabilirsiniz. DASK sigortası almak için yapmanız gereken tek şey, uygulamaya giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmak ve sigortanızı satın almak. Başvurunuzu tamamladığınızda, ödediğiniz primin yarısı kadar chip-para kazanma şansına sahip olacaksınız.

KAMPANYA KOŞULLARI

Bu kampanyadan faydalanmak için bazı koşulları yerine getirmeniz gerekmektedir. İşte kampanyanın detaylı koşulları:

Tarih Aralığı: Kampanya, 15 Temmuz 2024 - 15 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerlidir.

Ödeme Şartı: DASK sigortası prim tutarının Akbank bireysel kredi kartı ile ödenmesi gerekmektedir.

Poliçe Türleri: Hem yeni hem de yenileme poliçeleri kampanyaya dahildir.

Faydalanma Hakkı: Kampanyadan sadece sigorta ettiren sıfatıyla prim ödemesini gerçekleştiren kişi faydalanabilir.

Ödül Tutarı: Ödül, ödenen prim tutarının %50’si kadardır ve bir müşteri kampanya kapsamında en fazla 500 TL ödül kazanabilir.

Sigorta Sağlayıcı: Zorunlu deprem sigortası Aksigorta A.Ş. tarafından sunulmaktadır.

Değişiklik Hakkı: Akbank T.A.Ş. kampanyayı değiştirme ve durdurma hakkına sahiptir.

Ödül Yükleme: Ödül yüklemesi Ağustos ayı içerisinde yapılacaktır ve ödül yükleme tarihinde poliçenin aktif olması gerekmektedir.

Kredi Kartları: Kampanyaya bireysel kredi kartları dahildir.

Kampanya kapsamında ödül kazanmak oldukça basit. Akbank Mobil üzerinden DASK sigortası satın alarak, ödediğiniz primin %50’si kadar chip-para kazanabilirsiniz. Bu ödül, müşterilere hem tasarruf sağlama hem de evlerini güvence altına alma fırsatı sunuyor. En fazla 500 TL ödül kazanma şansı ile bu kampanya, sigorta yaptırmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat.

NEDEN AKBANK MOBİL'DEN DASK ALMALI?

Akbank Mobil, müşterilerine hızlı ve kolay bir sigorta satın alma deneyimi sunmaktadır. Kullanıcı dostu arayüzü ve güvenilir hizmet anlayışı ile Akbank Mobil, sigorta işlemlerini zahmetsiz hale getirir. Ayrıca, kampanya dahilinde kazanacağınız chip-para ile ekstra avantajlar elde edebilirsiniz.

Deprem riski ülkemizin birçok bölgesinde her zaman var olan bir tehlikedir. Bu risk karşısında evinizi güvence altına almak, olası zararları en aza indirmek için büyük önem taşır. Akbank Mobil üzerinden DASK sigortası alarak, bu güvenceye kolayca sahip olabilir ve ek olarak maddi kazanç sağlayabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİNE DİKKAT!

Kampanyadan yararlanmak için son başvuru tarihi 15 Ağustos 2024'tür. Bu tarihten önce başvurunuzu tamamlayarak hem evinizi depreme karşı koruyun hem de ödediğiniz primin yarısı kadar chip-para kazanın. Hemen Akbank Mobil'e giriş yaparak başvurunuzu yapın ve bu fırsatı kaçırmayın!

Akbank'ın sunduğu bu eşsiz fırsattan yararlanarak hem evinizi güvence altına alın hem de kazançlı çıkın. Akbank Mobil, güvenli ve hızlı hizmeti ile yanınızda!

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