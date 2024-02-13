Dinçer Güner anlatıyor: Bugün 13 Şubat'ta Mars Kova burcuna geçiş yapıyor ve 23 Mart'a kadar Kova'da seyahat edecek!

MARS KOVA BURCUNDA: DEVRİMLER VE YENİLİKLER ZAMANI!

13 Şubat'ta Mars, hareketliliği, mücadeleyi, cesareti, gücü ve agresifliği temsil eden gezegen, Kova burcuna giriş yapacak ve 23 Mart'a kadar bu burçta kalacak. Bu geçiş, hayatımızda yeni mücadele alanlarını, zaferlerimizi ve savaşlarımızı belirleyecek. Aynı zamanda, stres seviyemizi de yükseltecek.

Mars Kova'da Ne Anlama Geliyor?

Mars Kova burcunda iken, geleneksel olana meydan okumak, özgürce düşünmek ve alışılmışın dışında yollar denemek isteyebiliriz. Bu dönem, sosyal adalet, grup çalışmaları veya toplum yararına projeler için mücadele etmek ve eyleme geçmek için uygun bir zamandır.

Bu süreçte, otorite figürleriyle olan ilişkilerimizde gerginlikler yaşayabiliriz. Baskıya, müdahaleye ve kontrole tahammülümüz azalabilir. Bireysel hayatımızda devrimci değişiklikler yapmak için harekete geçebiliriz.

Ayrıca, teknoloji ve yenilikçi fikirlere olan ilgimiz de artabilir. Mars'ın enerjisi, yeni teknolojileri, bilimsel araştırmaları veya internet üzerinden yapılan aktiviteleri destekleyebilir. Bu dönem, teknolojiyi kullanarak yeni şeyler yaratmak veya mevcut sistemleri geliştirmek için hevesli olabiliriz. Ancak, uydular, haberleşme, internet gibi konularda da agresif, engelleyici veya zorlayıcı durumlarla karşılaşabiliriz.

Mars Kova'da Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Mars'ın Kova'daki konumu, bazen sabırsızlık, ani tepkiler, inatçılık veya isyankarlık gibi olumsuz davranışlara yol açabilir. Kova'nın bağımsız doğası, Mars'ın agresif enerjisiyle birleştiğinde, özellikle grup içinde veya toplumsal konularda anlaşmazlıklar ve çatışmalar yaşanabilir.

Bu dönemde, çevremizde baskı gören, haksızlığa uğrayan birini gördüğümüzde, hızlı bir şekilde tepki gösterebiliriz. İnsan haklarına karşı çok daha duyarlı olabilir, haksızlıklara karşı sesimizi yükseltebilir ve eyleme geçebiliriz.

Mars Kova'dayken, bireysel özgürlüklerimiz ve bağımsızlığımız önem kazanır. Kişisel sınırlarımızı aşmak ve kendimizi daha özgür bir şekilde ifade etmek için fırsatlar bulabiliriz. Cinsel anlamda da tabularımızı yıkabilir, yapmam dediklerimizi yapabilir, hayatımızda cinsel devrimler yaşayabiliriz. Doğru bir organizasyon ve iyi bir ekip çalışması ile de harika başarılar elde edebiliriz.

Mars Kova Dünyada Neleri Etkileyecek?

Bu dönemde, insan hakları, sosyal adalet ve çevresel konular gibi alanlarda toplumsal hareketlerin artması bekleniyor. Teknoloji ve bilim alanlarında da yenilikler ve ilerlemeler olabilir. Mars'ın Kova'daki konumu, teknolojik gelişmeleri ve bilimsel yenilikleri teşvik edebilir. Bu, özellikle internet ve dijital teknolojilerin kullanımı, yapay zeka, uzay araştırmaları gibi alanlarda görülebilir. Fakat diğer yandan bu gelişmeler olurken bilimsel kazalar, deneysel kazalar, uzayla ilgili teknik büyük arızalar da oluşabilir.

Ancak, Mars'ın Kova'daki konumu bazen toplumsal gerilimleri ve ani çatışmaları da beraberinde getirebilir. Toplumsal düzeyde anlaşmazlıklar, protestolar ve huzursuzluklar ortaya çıkabilir. Bu, özellikle baskı altındaki grupların seslerini yükseltmeleri veya radikal değişiklikler talep etmeleri şeklinde olabilir.

Asilikleri, iş bırakmaları, statükoyu ret edenleri, isyankar çıkışları, toplu gösterileri bol bol deneyimleyebiliriz. Ne yazık ki Mars’ın Kova Burcunda temsil ettiği, havacılık, uçak, uydu, haberleşme, sosyal ağlar, internet gibi konularda da zorlayıcı, kazaların olduğu, agresyon yaratıcı durumları da tetikleyecektir.

Mars, 2008 yılından bu yana Pluton ile oğlak burcunda birlikteydi. Uzun bir aradan sonra ilk defa başka bir burçta buluşacaklar, Kova burcunda. 13 Şubat ve sonrasındaki 10 gün boyunca bu ikilinin güçlü etkilerini hissedeceğiz. Özellikle teknoloji, bilim ve sosyal adalet gibi Kova’nın ilgilendiği alanlarda önemli olaylar yaşanabilir. Baskı gören grupların veya toplulukların güçlenmesi ve seslerini daha fazla duyurması mümkündür. Bu, protestolar, devrimler veya siyasi hareketler şeklinde ortaya çıkabilir. Meydan okumalar, haksızlıklara karşı direnişler, özgürlüğe karşı getirilecek herhangi bir sınırlama karşısında büyük tepkiler görülebilir. Mars ile Pluton bir araya geldiğinde zorlayıcı ve tehlikeli durumlar oluşabilir. Yangınlar, büyük kazalar, patlamalar, saldırılar, taciz olayları, doğal afetlerde artma, depremler olabilir. Çok büyük olaylara tanık olabiliriz…