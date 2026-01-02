Diyadin'de Yoğun Kar Ulaşımı Aksatıyor

Diyadin ilçesinde aralıksız devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yolların kayganlaşması ve artan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor, sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

Trafik ve günlük yaşamda aksamalar

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafik akışı yavaşlarken, bazı araçlar yollarda mahsur kalıyor. Vatandaşlar günlük işlerinin aksadığını bildiriyor.

Esnaf ve ekiplerin çalışmaları

Esnaflar iş yerlerinin önünü küreklerle temizleyerek hem müşterilerin hem de yayaların güvenli geçişi için yoğun çaba harcıyor. İlçe genelinde ekiplerin karla mücadele çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Yetkililerden talepler ve uyarılar

Vatandaşlar yetkililerden yol açma ve tuzlama çalışmalarının aralıksız sürdürülmesini talep ediyor. Yetkililer ise sürücülere dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Yoğun kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürebileceği belirtilirken, Diyadin'de yaşamın kış şartları nedeniyle her geçen gün daha da zorlaştığı vurgulanıyor.

