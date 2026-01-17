Düzce 2025 Bebek İsimleri: En Çok Tercih Edilenler Alparslan ve Defne

Düzce'de 2025 bebek isimleri açıklandı

DÜZCE (İHA) – Açıklanan 2025 istatistiklerine göre Düzce'de yeni doğan bebeklerde dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Erkeklerde Alparslan, kızlarda Defne en çok tercih edilen isimler olarak kayıtlara geçti.

Erkek bebeklerde Alparslan

2025 verilerinde erkek bebeklerde Alparslan ismi ilk sırada yer aldı. Ailelerin tarihi ve güçlü anlamlar taşıyan isimlere yöneldiği görülüyor. Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan Alparslan, son yıllarda Türkiye genelinde de popülerliğini artıran isimler arasında bulunuyor. Uzmanlar, bu tercihin milli ve kültürel değerlere olan ilginin bir yansıması olduğunu belirtiyor.

Kız bebeklerde Defne sürprizi

Kız bebek isimlerinde ise Defne isminin birinci sıraya yükselmesi dikkat çekti. Doğayı çağrıştıran, sade ve modern bir isim olarak öne çıkan Defne, ebeveynler tarafından giderek daha fazla tercih ediliyor. Düzce gibi doğayla iç içe bir şehirde Defne isminin öne çıkması, ailelerin anlamı güçlü ve kulağa hoş gelen isimlere yöneldiğini gösteriyor.

Gelenek ile modern tercihlerin buluşması

2025 verileri, Düzce'de bebek isimlerinde hem geleneksel hem de modern eğilimlerin bir arada olduğunu ortaya koydu. Erkek bebeklerde tarihi ve güçlü figürleri çağrıştıran isimler ön plana çıkarken, kız bebeklerde doğa temalı ve modern isimler tercih ediliyor. İstatistikler, isim seçimlerinin hem kültürel bağlara hem de estetik kaygılara dayandığını gösteriyor.

