Düzce: Erdemli Köyü'nde Heyelana Hızlı Müdahale

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Erdemli Köyü'ndeki heyelana hızlı müdahale ederek taş tahkimatı ve dolgu ile yol güvenliğini sağlama çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 11:22
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 11:22
DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, il genelinde daha önceki heyelan müdahalelerinde olduğu gibi Erdemli Köyü'nde meydana gelen heyelana kısa sürede müdahale etti.

Müdahale ve Çalışma Süreci

Yol güvenliğinin sağlanması ve ulaşımda aksama yaşanmaması amacıyla başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bölgede yapılan ilk incelemelerin ardından risk oluşturan alanlarda önceliklendirme yapıldı ve ekipler hızla sahaya intikal etti.

Teknik ekipler, riskli noktalarda taş tahkimatı ve dolgu çalışmaları uygulayarak yol platformunu güçlendirme çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Yapılan müdahalelerle olası yeni toprak kaymalarının önlenmesi hedefleniyor.

Hedefler ve Alınan Önlemler

İl Özel İdaresi yetkilileri, özellikle yağışlı dönemlerde heyelan riskine karşı gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, benzer durumlara hızlı ve etkin müdahale edilmeye devam edileceğini ifade etti.

Çalışmalar tamamlandığında Erdemli Köyü yolunun daha güvenli ve dayanıklı hale getirileceği bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

