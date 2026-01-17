Düzce Teyfik İleri İmam Hatip Ortaokulu Öğrencileri Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nde Eğlendi

Düzce Teyfik İleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nde ağırlandı

DÜZCE (İHA)

Düzce Teyfik İleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Bahçeşehir Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen programa katılarak keyifli ve öğretici bir gün geçirdi.

Program kapsamında öğrenciler, çeşitli etkinlikler ve oyunlar ile dolu dolu zaman geçirdi. Gün boyu süren etkinlikler hem eğlence hem de öğrenme odaklı gerçekleştirildi; öğrenciler sosyal ve kültürel faaliyetlere katılarak arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirme imkânı buldu.

Etkinliğin organizasyonunun, öğrencilerin bir arada sosyalleşmesine ve hoşça vakit geçirmesine katkı sağladığı vurgulandı. Günün sonunda katılımcılar, kendileri için hazırlanan programdan memnuniyetlerini ifade ederken benzer organizasyonların devam etmesini temenni ettiler.

Kamuoyuna duyuru: Etkinlik, hem eğitici hem de eğlenceli içerikleriyle öğrencilere unutulmaz anlar yaşattı.

