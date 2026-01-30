Düzce Valisi Mehmet Makas’tan Neriman Çilingir Huzurevi Ziyareti

DÜZCE (İHA)

Düzce Valisi Mehmet Makas, eşi Elif Makas ile birlikte Neriman Çilingir Huzurevini ziyaret ederek burada kalanlarla buluştu.

Ziyarette huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenen Vali Makas ve eşi, büyüklerle sohbet edip hal ve hatırlarını sordu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, misafirlerle sıcak diyaloglar kuruldu.

Görüşme sırasında, yaş almış bireylerin toplumun en kıymetli değerleri olduğu vurgulandı ve devletin her zaman onların yanında olduğu ifade edildi.

Vali Mehmet Makas, sakinlerin tecrübelerinin ve dualarının kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, huzurevinde sunulan hizmetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Makas ve eşi Elif Makas, misafirperverlikleri ve hoş sohbetleri için huzurevi sakinlerine teşekkür edip, sağlık, huzur ve esenlik temennisinde bulundu.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimi ve iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi.

