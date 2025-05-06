Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri Renkli Anlarla Tamamlandı

Edirne'de, her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, "Baba Fingo" efsanesinin Tunca Nehri'nde canlandırılmasıyla sona erdi. Şenlikler, katılımcıların dileklerini yazdığı kağıtları nehre bırakması ile zenginleşti.

Sarayiçi'nde yapılan etkinlikte, dün akşam Kakava ateşi yakıldı ve sabah saatlerinde geleneksel Kakava ritüeli gerçekleştirildi. Şenlik alanındaki kalabalık, dans gösterileriyle keyifli anlar yaşadı.

Etkinlik boyunca vatandaşlar, dileklerini yazdıkları kağıtları Fatih Köprüsü'nden Tunca Nehri'ne gönderdi. Bir kısım katılımcı ise dileklerinin yazılı olduğu kağıtları etkinlik alanında bulunan ağaçlara astı.

Bu yıl Baba Fingo efsanesi, Roman çeribaşısı Fikri Ocak tarafından muhteşem bir şekilde canlandırıldı. Meşalelerle ve çiçeklerle süslenmiş kayığıyla nehir üzerinden geçerek katılımcılara selam veren Ocak, baharın ve Hıdırellez’in gelişini coşku içinde kutladı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Roman vatandaşlarla birlikte bereket ve huzur dileklerini simgeleyen çiçeği nehre bıraktı. Kutlamalara katılan bazı vatandaşlar Tunca Nehri'nde yüzerek sağlıklı ve dinç kalma dileklerinde bulundu.

Çeribaşı Fikri Ocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Baba Fingo" canlandırmasının büyük beğeni ile izlendiğini ifade ederek, "Kakava'nın tüm ülkemize dostluk, barış ve huzur diliyorum. Gerçek Baba Fingo, belki 1400 yıl önce ölmüş. Baba Fingo efsanesini yaşatmayı sürdüreceğiz" dedi.

Nermin Yazıcı, Samsun'dan gelerek bu coşkulu etkinlikte yer almanın mutluluğunu yaşadığını belirtirken, Eskişehir’den gelen Ayşen Cihangün de şenlikleri çok beğendiğini dile getirdi.

Baba Fingo efsanesi, Mısır'daki Firavun'un zulmünden kaçan Romanların liderinin hikayesini anlatır. Romanların inancına göre, 6 Mayıs sabahı Baba Fingo bir nehirden yeniden çıkacaktır. Bu inançla dolu ritüeller ve eğlenceli Kakava kutlamaları, Edirne'yi her yıl dünyanın dört bir yanından turistler için cazibe merkezi haline getiriyor.

Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, "Baba Fingo" efsanesinin Tunca Nehri'nde canlandırılması ve dileklerin yazılı olduğu kağıtların nehre bırakılmasıyla tamamlandı. Sarayiçi'nde düzenlenen şenlikler kapsamında sabaha karşı Kakava ritüeli gerçekleştirildi. "Baba Fingo" efsanesi bu yıl Roman çeribaşısı tarafından canlandırıldı. Elinde meşalelerle ve çiçeklerle süslü kayığa binen çeribaşı Fikri Ocak, nehir üzerinden alana gelerek katılımcıları selamladı, baharın ve Hıdırellez’in gelişini kutladı.

Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, "Baba Fingo" efsanesinin Tunca Nehri'nde canlandırılması ve dileklerin yazılı olduğu kağıtların nehre bırakılmasıyla tamamlandı. Sarayiçi'nde düzenlenen şenlikler kapsamında sabaha karşı Kakava ritüeli gerçekleştirildi. "Baba Fingo" efsanesi bu yıl Roman çeribaşısı tarafından canlandırıldı. Elinde meşalelerle ve çiçeklerle süslü kayığa binen çeribaşı Fikri Ocak, nehir üzerinden alana gelerek katılımcıları selamladı, baharın ve Hıdırellez’in gelişini kutladı.