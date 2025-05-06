DOLAR
38,59 0,01%
EURO
43,71 -0,08%
ALTIN
4.173,58 -0,97%
BITCOIN
3.646.677,93 -0,27%

Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri Renkli Anlarla Tamamlandı

Edirne'deki Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, Baba Fingo efsanesinin canlandırılmasıyla sona erdi. Kutlamalar büyük bir coşkuyla yapıldı.

Yayın Tarihi: 06.05.2025 07:53
Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 07:53
Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri Renkli Anlarla Tamamlandı

Edirne'de, her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, "Baba Fingo" efsanesinin Tunca Nehri'nde canlandırılmasıyla sona erdi. Şenlikler, katılımcıların dileklerini yazdığı kağıtları nehre bırakması ile zenginleşti.

Sarayiçi'nde yapılan etkinlikte, dün akşam Kakava ateşi yakıldı ve sabah saatlerinde geleneksel Kakava ritüeli gerçekleştirildi. Şenlik alanındaki kalabalık, dans gösterileriyle keyifli anlar yaşadı.

Etkinlik boyunca vatandaşlar, dileklerini yazdıkları kağıtları Fatih Köprüsü'nden Tunca Nehri'ne gönderdi. Bir kısım katılımcı ise dileklerinin yazılı olduğu kağıtları etkinlik alanında bulunan ağaçlara astı.

Bu yıl Baba Fingo efsanesi, Roman çeribaşısı Fikri Ocak tarafından muhteşem bir şekilde canlandırıldı. Meşalelerle ve çiçeklerle süslenmiş kayığıyla nehir üzerinden geçerek katılımcılara selam veren Ocak, baharın ve Hıdırellez’in gelişini coşku içinde kutladı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Roman vatandaşlarla birlikte bereket ve huzur dileklerini simgeleyen çiçeği nehre bıraktı. Kutlamalara katılan bazı vatandaşlar Tunca Nehri'nde yüzerek sağlıklı ve dinç kalma dileklerinde bulundu.

Çeribaşı Fikri Ocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Baba Fingo" canlandırmasının büyük beğeni ile izlendiğini ifade ederek, "Kakava'nın tüm ülkemize dostluk, barış ve huzur diliyorum. Gerçek Baba Fingo, belki 1400 yıl önce ölmüş. Baba Fingo efsanesini yaşatmayı sürdüreceğiz" dedi.

Nermin Yazıcı, Samsun'dan gelerek bu coşkulu etkinlikte yer almanın mutluluğunu yaşadığını belirtirken, Eskişehir’den gelen Ayşen Cihangün de şenlikleri çok beğendiğini dile getirdi.

Baba Fingo efsanesi, Mısır'daki Firavun'un zulmünden kaçan Romanların liderinin hikayesini anlatır. Romanların inancına göre, 6 Mayıs sabahı Baba Fingo bir nehirden yeniden çıkacaktır. Bu inançla dolu ritüeller ve eğlenceli Kakava kutlamaları, Edirne'yi her yıl dünyanın dört bir yanından turistler için cazibe merkezi haline getiriyor.

Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, "Baba Fingo" efsanesinin Tunca Nehri'nde...

Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, "Baba Fingo" efsanesinin Tunca Nehri'nde canlandırılması ve dileklerin yazılı olduğu kağıtların nehre bırakılmasıyla tamamlandı. Sarayiçi'nde düzenlenen şenlikler kapsamında sabaha karşı Kakava ritüeli gerçekleştirildi. "Baba Fingo" efsanesi bu yıl Roman çeribaşısı tarafından canlandırıldı. Elinde meşalelerle ve çiçeklerle süslü kayığa binen çeribaşı Fikri Ocak, nehir üzerinden alana gelerek katılımcıları selamladı, baharın ve Hıdırellez’in gelişini kutladı.

Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, "Baba Fingo" efsanesinin Tunca Nehri'nde...

Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, "Baba Fingo" efsanesinin Tunca Nehri'nde canlandırılması ve dileklerin yazılı olduğu kağıtların nehre bırakılmasıyla tamamlandı. Sarayiçi'nde düzenlenen şenlikler kapsamında sabaha karşı Kakava ritüeli gerçekleştirildi. "Baba Fingo" efsanesi bu yıl Roman çeribaşısı tarafından canlandırıldı. Elinde meşalelerle ve çiçeklerle süslü kayığa binen çeribaşı Fikri Ocak, nehir üzerinden alana gelerek katılımcıları selamladı, baharın ve Hıdırellez’in gelişini kutladı.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

Motorin Fiyatlarına 1 TL İndirim Müjdesi: 7 Mayıs'ta Yürürlüğe Girecek

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri Renkli Anlarla Tamamlandı
2
İzmir'de Geleneksel Türk Sanatları Sergisi Sanatseverlerle Buluştu
3
Homeland Grubu Hatay'da Konserle Müzikseverlerle Buluştu
4
Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali'nde Zeytinyağlı Yemek Yarışması
5
Mercedes yeni elektrikli CLA modeliyle elektrikli araç piyasasının içinden geçecek! Hem ucuz, hem ileri teknoloji hem de...
6
Soğanın Mucizevi Etkisi: Kulak Ağrısı ve İltihabına Son!
7
Sakarya'da yaşayanlara müjde! SUBÜ lise mezunu KPSS 50 puanla personel alım ilanı yayımladı

Motorin Fiyatlarına 1 TL İndirim Müjdesi: 7 Mayıs'ta Yürürlüğe Girecek

Ankara'da Su Fiyatlarına Büyük İndirim: Tonu Sadece 1 TL!

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı