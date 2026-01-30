Edirne’de Sağanak: Metrekareye 60 Kilogram Yağış Yolları Göle Çevirdi, Motokurye Kaydetti

Edirne’de sağanak ulaşımı felç etti, motokurye yaşadıklarını kayda aldı

Kent merkezinde cadde ve sokaklar kısa sürede su altında kaldı

Edirne’de metrekareye 60 kilogram yağış düşmesiyle cadde ve sokaklar kısa sürede göle döndü. Etkili sağanak yağış, kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi ve sahada görev yapan ekipler ile vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Görev başında olan motokurye İlker Özge, yaşadıklarını cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Özge, yollarda biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çektiğini, yandan geçen araçların sıçrattığı sular yüzünden zaman zaman kaldırımdan gitmek zorunda kaldığını anlattı.

Sipariş götürdüğü bir binanın girişinin tamamen suyla dolu olduğunu aktaran Özge, bu nedenle müşteriyi arayarak aşağıya inmesini istedi. Özge, "Bu şekilde giriş yapmak çok zor, bina girişi suyla dolu" dedi.

Ortaya çıkan görüntüler, Edirne’de sağanak sonrası yaşanan altyapı sorunlarını ve motorlu kuryelerin karşı karşıya kaldığı tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

