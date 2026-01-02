DOLAR
Elazığ Halk Eğitim'de 1 yılda 1.557 Kursta 31 Bin Kişiye Eğitim

Elazığ Halk Eğitim Merkezi, 1 yılda 1.557 kursta 31 bin kişiye eğitim verdi; 75 alanda, mesleki kurslarda kadın katılımı ve uluslararası üretim öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 10:25
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 10:34
Elazığ Halk Eğitim Merkezi bir yılda 1.557 kursta 31 bin kişiye ulaştı

Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, bir yıl içinde açtığı 1.557 kursta toplam 31 bin vatandaşa eğitim verdi. Okuma yazma eğitiminden tekstile, aşçılıktan bilişim teknolojilerine kadar 75 farklı alanda yürütülen kurslar, il genelinde geniş katılımla sürdü.

Eğitim çeşitliliği ve rakamlar

Müdürlük, çalışmalarını aralıksız yürütüyor; okuma yazma kurslarından hasta ve yaşlı bakımına, tekstilden aşçılığa kadar çok sayıda alanda kurs açıldı. 75 alanda hizmet sunulurken, yaklaşık 2 bin 700 kurs programı ile faaliyet gösterildiği; programların yüzde 68'inin mesleki kurslar olduğu belirtildi. Ayrıca ildeki Organize Sanayi Bölgesi tekstil fabrikalarının ara eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik giyim ve teknoloji kursları devam ediyor.

Okuma yazma seferberliği

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar, "Okuma yazma bilmeyen tek vatandaşımız kalana kadar devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 2025 yılında düzenlenen bu kurslarda 8 bini erkek, 23 bini kadın olmak üzere toplam 31 bin kişiye eğitim hizmeti verildiği vurgulandı. Birinci ve ikinci kademe okuma yazma kursları ile ilkokul diploması düzeyinde belge sağlayan programların sürdüğü aktarıldı.

Kadınların üretime ve ekonomiye katkısı

Müdür Tabar, kursiyerlerin çoğunluğunu kadınların oluşturduğunu belirterek, kursların kadınlara meslek kazandırma, el becerilerini geliştirme ve aile bütçesine katkı sağlama amacını taşıdığını söyledi. "31 bin kursiyerimizin 23 bini kadın" olduğunu aktaran Tabar, kursiyerlerin bazı ürünleri yurt dışına gönderdiğini de ifade etti: "Kurslarımızda üretim yaparak Almanya, İngiltere ve Hollanda’ya gönderen kursiyerlerimiz de var."

Mesleki eğitim ve yeni alanlar

Son yıllarda mesleki kurslara ağırlık verildiği, yenilenebilir enerji kaynakları, elektrik topraklama ve pano bakım-onarım gibi alanlarda da kurslar açıldığı belirtildi. Gastronomi alanında pandemiden sonra artan talep nedeniyle aşçı yardımcılığı, Türk mutfağı ve pasta kurslarının yoğun ilgi gördüğü, ayrıca güzellik, saç bakım, kuaförlük ve bilişim teknoloji kurslarının da sürdüğü aktarıldı. Bilgisayar işletmeciliği, F klavye, AutoCAD gibi program eğitimleri düzenleniyor.

Hedefler ve gelecek planları

Elazığ Halk Eğitim Merkezi'nin hedefi, kurslara katılımı ve kurs çeşitliliğini artırmak; kurs kalitesini yükselterek sanayinin ihtiyaç duyduğu ara elemanı yetiştirmek. Ayrıca kadınların üretimini döner sermaye veya kooperatif modelleriyle daha verimli değerlendirme planları olduğu bildirildi. Kültür-sanat ve spor kursları ile Harput kültürünün yaşatılmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü ifade edildi.

Not: Tüm rakamlar ve alıntılar Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü açıklamalarına ve Müdür Kenan Tabar'ın beyanlarına dayanmaktadır.

