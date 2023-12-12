Elektrik çarpmış gibi saçlara son! Bu yöntemle yumuş yumuş olacak

Bu yöntemle bir daha saç kabarması yaşamayacaksınız! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SAÇ KABARMASINA SON

Saç kabarması saç nem kaybettiği için yaşanabiliyor. Nem kaybeden saç kuru ve cansız görünüyor ve havayla temas ettiğinde kabarıyor. Hasar gören saçlar günlük hayatta kabardığında kişiye zor anlar yaşatabiliyor. Sağlıklı saçlara sahip olmak istiyorsanız dengeli ve düzenli şekilde saçlarınızı beslemeniz gerekir. İçinde A, E, C vitamini olan sebze ve meyveleri tüketerek saç sağlığınızı da iyi yönde etkileyebilirsiniz. Vücut içinde olan bütün vitaminler ve mineraller insanların sağlığını etkilediği gibi saç sağlığını da etkiler. Eğer saçınızda kabarma problemi yaşıyorsanız saçınızın neme ihtiyacı var demektir.





Saç kabarma problemi beraberinde elektriklenme problemini de beraberinde getirebiliyor. Eğer böyle bir problem yaşıyorsanız içinde sülfat veya paraben olmayan doğal şampuanlar kullanabilirsiniz. Doğal şampuanlar saçın kaybettiği vitamin ve mineralin tekrar kazanmasını sağlar. Kalın telli ve kabarık saçlarınızı bu şekilde düzene sokabilirsiniz. Kuru saç tiplerinde olan kabarmaların önüne geçmek için içinde doğal yağ olan kremleri kullanabilirsiniz. Elektriklenen ve kabaran saçlarınızı çözmek için evde yapabileceğiniz doğal maskelerden de faydalanabilirsiniz. Saçınıza düzenli şekilde 2-3 saat bekleterek zeytinyağı sürüp ılık suyla saçınızı durulayabilirsiniz. Aynı zamanda bir kap içinde zeytinyağı, jojoba yağı, badem yağı karıştırılarak saça sürülür ve bir süre sonra saçtan iyice durulanır.