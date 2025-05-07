Kayseri'de Anaokulu Öğrencileri Geri Dönüşüm Kostümleriyle Defile Düzenledi

Kayseri'de Anaokulu Öğrencilerinin Özgün Defilesi

Kayseri'de anaokulu öğrencileri, geri dönüşüm bilincini yaymak amacıyla çeşitli atık malzemelerden ürettikleri kostümleri defilede sergiledi. Nermin Eminoğlu Anaokulu'nda görevli Elif Arkalı öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, okulun bahçesinde düzenlendi.

Atık Malzemelerden Yaratıcılığa

Öğrenciler, karton, plastik tabak, naylon ve düğme gibi çeşitli atık malzemeleri kullanarak farklı kıyafetler tasarladı. Bu özel etkinlikte, çocuklar kendilerinin hazırladığı kıyafetleri giyerek sahne aldı.

Geri Dönüşüm Bilincinin Kazandırılması

Elif Arkalı, çöpe atılmak üzere ayrılan atıkları velilerin de desteğiyle kostümlere dönüştürdüklerini kaydederek, bu projenin amacının çocuklara geri dönüşüm bilinci kazandırmak olduğunu ifade etti. Aynı zamanda, defile sırasında seslendirilen çevre konulu müziklerin yapay zekâ ile oluşturulduğunu belirtti.

Kayseri'de anaokulu öğrencileri, çeşitli atık malzemelerle yaptıkları kostümleri defilede sergiledi. Nermin Eminoğlu Anaokulunda görevli Elif Arkalı'nın AB onaylı "eTwinning Projesi" kapsamındaki defile, okulun bahçesinde düzenlendi. Karton, plastik tabak, naylon, düğme gibi atık malzemelerden farklı kıyafetler tasarlayan öğrenciler, kıyafetleri giyerek sergiledi.

Kayseri'de anaokulu öğrencileri, çeşitli atık malzemelerle yaptıkları kostümleri defilede sergiledi. Nermin Eminoğlu Anaokulunda görevli Elif Arkalı'nın AB onaylı "eTwinning Projesi" kapsamındaki defile, okulun bahçesinde düzenlendi. Karton, plastik tabak, naylon, düğme gibi atık malzemelerden farklı kıyafetler tasarlayan öğrenciler, kıyafetleri giyerek sergiledi.