DOLAR
38,64 0%
EURO
43,83 0,48%
ALTIN
4.207,17 1,11%
BITCOIN
3.720.074,79 -1,66%

Kayseri'de Anaokulu Öğrencileri Geri Dönüşüm Kostümleriyle Defile Düzenledi

Kayseri'de Nermin Eminoğlu Anaokulu öğrencileri, geri dönüşüm malzemeleriyle yaptıkları kostümleri sergiledi.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 15:55
Kayseri'de Anaokulu Öğrencileri Geri Dönüşüm Kostümleriyle Defile Düzenledi

Kayseri'de Anaokulu Öğrencilerinin Özgün Defilesi

Kayseri'de anaokulu öğrencileri, geri dönüşüm bilincini yaymak amacıyla çeşitli atık malzemelerden ürettikleri kostümleri defilede sergiledi. Nermin Eminoğlu Anaokulu'nda görevli Elif Arkalı öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, okulun bahçesinde düzenlendi.

Atık Malzemelerden Yaratıcılığa

Öğrenciler, karton, plastik tabak, naylon ve düğme gibi çeşitli atık malzemeleri kullanarak farklı kıyafetler tasarladı. Bu özel etkinlikte, çocuklar kendilerinin hazırladığı kıyafetleri giyerek sahne aldı.

Geri Dönüşüm Bilincinin Kazandırılması

Elif Arkalı, çöpe atılmak üzere ayrılan atıkları velilerin de desteğiyle kostümlere dönüştürdüklerini kaydederek, bu projenin amacının çocuklara geri dönüşüm bilinci kazandırmak olduğunu ifade etti. Aynı zamanda, defile sırasında seslendirilen çevre konulu müziklerin yapay zekâ ile oluşturulduğunu belirtti.

Kayseri'de anaokulu öğrencileri, çeşitli atık malzemelerle yaptıkları kostümleri defilede...

Kayseri'de anaokulu öğrencileri, çeşitli atık malzemelerle yaptıkları kostümleri defilede sergiledi. Nermin Eminoğlu Anaokulunda görevli Elif Arkalı'nın AB onaylı "eTwinning Projesi" kapsamındaki defile, okulun bahçesinde düzenlendi. Karton, plastik tabak, naylon, düğme gibi atık malzemelerden farklı kıyafetler tasarlayan öğrenciler, kıyafetleri giyerek sergiledi.

Kayseri'de anaokulu öğrencileri, çeşitli atık malzemelerle yaptıkları kostümleri defilede...

Kayseri'de anaokulu öğrencileri, çeşitli atık malzemelerle yaptıkları kostümleri defilede sergiledi. Nermin Eminoğlu Anaokulunda görevli Elif Arkalı'nın AB onaylı "eTwinning Projesi" kapsamındaki defile, okulun bahçesinde düzenlendi. Karton, plastik tabak, naylon, düğme gibi atık malzemelerden farklı kıyafetler tasarlayan öğrenciler, kıyafetleri giyerek sergiledi.

İLGİLİ HABERLER

Kırşehir'de Yenilikçi Katı Atık Projesi Başladı

Eskişehir'den Yaz Boyu Ücretsiz Spor Desteği

Gaziantep'te 3000 Yeni Konut Projesi Başlatıldı!

E-Nabız Kontrol Edin: Hekiminiz Değişmiş Olabilir!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak
2
17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı
3
Erzincan'da Engelli Bireyin Askerlik Hayali Gerçekleştirildi
4
Uğur Işılak, Karabük'te Unutulmaz Bir Konser Verdi
5
İsa Bey Camisi, 650 Yıl Aradan Sonra İlk Teravihde Cemaatiyle Buluşuyor
6
Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi
7
Edirne'deki Sokak Sağlıklaştırma Projesi İle Tarihi Doku Yeniden Canlanıyor

Eskişehir'den Yaz Boyu Ücretsiz Spor Desteği

Kırşehir'de Yenilikçi Katı Atık Projesi Başladı

İstanbul'da Hava Durumu Alarmı: Gök Gürültüsü ve Sağanak Yağış Geliyor!

Çiftçilerin Beklediği Buzağı Destekleri İçin Son Başvuru Tarihi Açıklandı!

Ziraat Bankası'ndan Anneler Günü'ne Özel 500 TL Hediye

E-Nabız Kontrol Edin: Hekiminiz Değişmiş Olabilir!

Gaziantep'te 3000 Yeni Konut Projesi Başlatıldı!

Eskişehir'de Ulaşımda Dönüm Noktası: Başkan Ünlüce'den Metrobüs İtirafı

İstanbul'da Hamidiye Su'ya Yüzde 20 Zam Geldi

Samsun'da Emeklilere Yüzde 50 İndirim Desteği

Motorin Fiyatlarına 1 TL İndirim Müjdesi: 7 Mayıs'ta Yürürlüğe Girecek

Ankara'da Su Fiyatlarına Büyük İndirim: Tonu Sadece 1 TL!