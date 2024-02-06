Elektrikli Araç Piyasasını Darmaduman Edecek Olan Elektrikli BMW X3 Halefi Karda Test Edilirken Görüntülendi

BMW, X3 modelinin tamamen elektrikli versiyonu olan iX3’ü gizlice test ediyor. Yeni model, beşinci nesil eDrive teknolojisine sahip olacak ve 400 kilometreden fazla menzil sunacak. iX3, BMW’nin elektrikli SUV segmentindeki ilk oyuncusu olacak.

Elektrikli Araç Piyasasını Darmaduman Edecek Olan Elektrikli BMW X3 Halefi Karda Test Edilirken Görüntülendi
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BMW X3’ün Elektrikli Hali Yolda!

BMW, elektrikli araç pazarında iddialı olmaya hazırlanıyor. Alman otomobil devi, X3 modelinin tamamen elektrikli versiyonu olan iX3’ü gizlice test ediyor. Yeni model, 2024 yılında piyasaya sürülecek ve BMW’nin elektrikli SUV segmentindeki ilk oyuncusu olacak.

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BMW iX3 Nasıl Bir Araç Olacak?

BMW iX3, X3 modelinin elektrikli versiyonu olacak. Yeni model, beşinci nesil eDrive teknolojisine sahip olacak. Bu teknoloji, elektrik motoru, güç elektroniği ve şarj ünitesini tek bir modülde birleştiriyor. Böylece, aracın ağırlığı, boyutu ve verimliliği optimize ediliyor.

BMW iX3, 286 beygir gücünde ve 400 Nm tork üreten bir elektrik motoruna sahip olacak. Aracın 0-100 km/s hızlanması 6.8 saniye olacak. Aracın maksimum hızı ise 180 km/s ile sınırlandırılacak.

BMW iX3, 80 kWh kapasiteli bir lityum-iyon bataryaya sahip olacak. Aracın menzili, WLTP standartlarına göre 400 kilometreden fazla olacak. Aracın bataryası, 150 kW’a kadar hızlı şarj desteği sunacak. Böylece, aracın bataryası yüzde 80 doluluğa 34 dakikada ulaşabilecek. Geçtiğimiz yıl BMW, 2026 yılında elektrikli bir 3 serisine dönüşmesi beklenen, sıra dışı görünümlü bir sedan olan Vision Neue Klasse konseptiyle yeni nesil elektrikli araçlarının ipuçlarını vermişti. Şimdi, Caranddriver'ın casus fotoğrafçısı Neue Klasse'nin daha büyük otomobilinin fotoğraflarını çekti. iX3 olarak üretime geçmesi gereken SUV kardeşi kış koşullarında test yapıyor.

BMW iX3 Nasıl Bir Tasarıma Sahip Olacak?

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BMW iX3, X3 modeline oldukça benzeyecek. Ancak, aracın bazı tasarım detayları, elektrikli doğasını vurgulayacak. Örneğin, aracın ön ızgarası, kapalı bir yapıya sahip olacak. Aracın tamponları, jantları ve yan aynaları, mavi renkli detaylarla süslenecek. Aracın arka kısmında ise egzoz çıkışı bulunmayacak.

Aracın iç mekanı da X3 modeline benzer olacak. Ancak, aracın gösterge paneli, sürücüye elektrikli araçla ilgili bilgiler sunacak. Aracın multimedya sistemi, BMW’nin en son iDrive yazılımını kullanacak. Aracın bagaj hacmi ise 510 litre olacak.

BMW iX3 Ne Zaman Satışa Çıkacak ve Ne Kadar Olacak?

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BMW iX3, 2024 yılında piyasaya sürülecek. Aracın fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak, aracın X3 modelinden daha pahalı olması bekleniyor. Aracın rakipleri arasında Mercedes-Benz EQC, Audi e-tron ve Tesla Model Y gibi elektrikli SUV’ler bulunuyor.

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