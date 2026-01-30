Elmabaş Patka Sürüleri Salda Gölü'nde Drone ile Görüntülendi

Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan Salda Gölü, göç döneminde bölgeye gelen elmabaş patka ördekleri ile havadan görüntülendi. Eşsiz doğal manzarası ve zengin kuş türleriyle öne çıkan gölde, sürüler halinde süzülen ördekler drone ile kayda alındı.

Doğal yaşamın görsel şöleni

Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü, özellikle göç dönemlerinde çok sayıda su kuşuna ev sahipliği yapıyor. Gölde yoğun olarak gözlemlenen elmabaş patka ördeklerinin hava görüntüleri, doğal yaşamın çarpıcı anlarını gözler önüne serdi.

Görüntülerin önemi

Havadan çekilen görüntüler, göldeki ekosistemin dinamiklerini ve kuşların davranışlarını belgeleyerek bölgedeki canlı çeşitliliğine dair önemli görsel kayıtlar sunuyor. Kaydedilen anlar, hem ziyaretçiler hem de doğa çalışmaları için değer taşıyor.

