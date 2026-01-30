Elmabaş Patka Sürüleri Salda Gölü'nde Drone ile Görüntülendi

Salda Gölü'nde göç döneminde gelen elmabaş patka ördekleri sürüler halinde drone görüntüleriyle kaydedildi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 13:40
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 13:43
Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan Salda Gölü, göç döneminde bölgeye gelen elmabaş patka ördekleri ile havadan görüntülendi. Eşsiz doğal manzarası ve zengin kuş türleriyle öne çıkan gölde, sürüler halinde süzülen ördekler drone ile kayda alındı.

Doğal yaşamın görsel şöleni

Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü, özellikle göç dönemlerinde çok sayıda su kuşuna ev sahipliği yapıyor. Gölde yoğun olarak gözlemlenen elmabaş patka ördeklerinin hava görüntüleri, doğal yaşamın çarpıcı anlarını gözler önüne serdi.

Görüntülerin önemi

Havadan çekilen görüntüler, göldeki ekosistemin dinamiklerini ve kuşların davranışlarını belgeleyerek bölgedeki canlı çeşitliliğine dair önemli görsel kayıtlar sunuyor. Kaydedilen anlar, hem ziyaretçiler hem de doğa çalışmaları için değer taşıyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

