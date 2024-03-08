Bist 100
9.155,32 1%
DOLAR
31,92 0,31%
EURO
35,03 -0,01%
ALTIN
2.223,94 1,27%

Emeklilere SGK'dan bedava tatil jesti! Belgesiyle gelen tüm emeklilere ücretsiz

Emeklilik belgesiyle gidenler bu destekten faydalanabilecek! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 08.03.2024 21:17
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 21:17
Emeklilere SGK'dan bedava tatil jesti! Belgesiyle gelen tüm emeklilere ücretsiz

SGK bütün emeklileri ilgilendiren duyurularını paylaştı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SGK EMEKLİ DESTEKLERİ

SGK emekli vatandaşların sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için yeni bir destek başlattı. SGK, SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin kaplıca tedavileri GSS kapsamında değerlendirilecek. Milyonlarca emekli vatandaş bütün illerde yer alan kaplıca tesislerinden ücretsiz faydalanabilecek. Ücretsiz kaplıca tedavisi için sağlık kurumlarından, fiziksel tıp ve rehabilitasyon ya da tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzman hekim tarafından sağlık raporu alınmış olması gerekiyor. Sağlık raporu sonrasında kaplıca tesislerine beş gün içinde başvuran emekliler 6 ay geçerli sevk belgesi alabilecke. Emekli vatandaşların yol giderleri de SGK'dan talep edilebilecek. İl içi gidişler için günlük 23 TL, il dışı için günlük 46 TL ödeme yapılacak. Yol destekleri de karşılanarak emekli vatandaşların sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilmesi hedefleniyor. Kaplıca tedavileri romatizmal hastalık, cilt rahatsızlığı, sinir sistemi bozukluğu, solunum yolu bozuklukları, sindirim sistemi sorunları, stres azaltılması, bağışıklık sistemi güçlenmesi, kan dolaşımı düzenlenmesi gibi faydalar sağlıyor. 

emeklilere ücretsiz kaplıca tedavisi

Emekli vatandaşlar en yakın sağlık kurumuna başvuru yapıp raporlarını aldıktan sonra ücretsiz kaplıca tedavisi görebilecek. SGK resmi internet sitesi üzerinde faydalanılabilecek kaplıca listesi yer alıyor. Ücretsiz hizmetten faydalanmak için 30 seans sınırı da uygulanacak. Ancak fizik tedavi seanslarının 30 seans üstüne çıkabileceği de biliniyor. Kaplıcalarda böbrek ve idrar yolu hastalıkları, mide ve bağırsak hastalıkları, cilt hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, nörolojik ve travmatik hastalıklar, spor sakatlıkları ve romatizmal hastalıklar tedavi ediliyor. Sürekli devam etmesi ve ağır olan hastalıklarda 30 seans sınırı uygulanmıyor. Parkinson, kalp krizi sonrası yaşananlar, kronik solunum yetmezliği gibi durumlarda 30 seans sınırı uygulanmıyor. Sağlık raporu alındıktan sonra 15 gün içinde tedaviye başlanması gerekiyor. Eğer kişi tedavi başladıktan sonra 5 iş gününden fazla ara verirse tekrar sağlık raporu alması gerekiyor. Eğer rapor ya da sevk formunda refakat olması gerektiği ve tedavi yapılan tesiste refakatçi kaldığı belgelenirse refakatçi yol giderleri ile gündelikleri de karşılanıyor. Her hasta için en fazla 21 gün ödeme yapılıyor. Kaplıca tesisleri ile ilgili detaylı bilgileri kaplica.sgk.gov.tr internet sitesi üzerinden edinebilirsiniz. 

İLGİLİ HABERLER

Cebinizde 10 TL varsa hemen çıkarıp bakın! Şoke eden detay ortaya çıktı

Cebinizde 10 TL varsa hemen çıkarıp bakın! Şoke eden detay ortaya çıktı

Islak mendile limon sıkınca böyle oluyor! Gözlerinize inanamayacaksınız

Islak mendile limon sıkınca böyle oluyor! Gözlerinize inanamayacaksınız

7 gün içinde hesaplara para yağacak: Bakanlık milyonlarca lira ödüyor

7 gün içinde hesaplara para yağacak: Bakanlık milyonlarca lira ödüyor

Konut kredilerinde faiz depremi! Artık en az bu miktar ödenecek!

Konut kredilerinde faiz depremi! Artık en az bu miktar ödenecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emeklilere SGK'dan bedava tatil jesti! Belgesiyle gelen tüm emeklilere ücretsiz
2
Gezmekten başka bir şey düşünmeyen 4 burç açıklandı! Dünyaya gezmek için gelmişler
3
1999-2005 arası işe girenlere erken emeklilik! Bu şart varsa bayram edeceksiniz
4
Islak mendile limon sıkınca böyle oluyor! Gözlerinize inanamayacaksınız
5
Cebinizde 10 TL varsa hemen çıkarıp bakın! Şoke eden detay ortaya çıktı
6
Bu meslekleri yapana erken emeklilik piyangosu vurdu! Anında emekli olacaklar
7
Bu pazar son gün! Çarliston biber 17 TL'den, dana kuşbaşı 159, 30'lu yumurta 89 TL' den son stoklar

Emeklilere onay geldi! 20.000 TL'lik flaş ödeme o tarihlerde IBAN'a yatacak

Emeklilere SGK'dan bedava tatil jesti! Belgesiyle gelen tüm emeklilere ücretsiz

Konut kredilerinde faiz depremi! Artık en az bu miktar ödenecek!

Gezmekten başka bir şey düşünmeyen 4 burç açıklandı! Dünyaya gezmek için gelmişler

Ayda 3.154 TL öderim diyenler dikkat! O banka 50.000 TL kredinizi hazırladı!

7 gün içinde hesaplara para yağacak: Bakanlık milyonlarca lira ödüyor

Akbank elini taşın altına koydu! 150.000 TL'lik şipşak kredi için bunu yapın yeter

Kamu bankası kanatlarını açtı! 32 güne senelerin rekorunu kırıyor: 20 bin TL 32 güne ödeniyor

1999-2005 arası işe girenlere erken emeklilik! Bu şart varsa bayram edeceksiniz

Islak mendile limon sıkınca böyle oluyor! Gözlerinize inanamayacaksınız

Cebinizde 10 TL varsa hemen çıkarıp bakın! Şoke eden detay ortaya çıktı

Geliri bu miktarın altında olana başvuru açık! Bu ay 12.000 TL devlet yardımı yapılacak