Emeklilere SGK'dan bedava tatil jesti! Belgesiyle gelen tüm emeklilere ücretsiz

SGK bütün emeklileri ilgilendiren duyurularını paylaştı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SGK EMEKLİ DESTEKLERİ

SGK emekli vatandaşların sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için yeni bir destek başlattı. SGK, SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin kaplıca tedavileri GSS kapsamında değerlendirilecek. Milyonlarca emekli vatandaş bütün illerde yer alan kaplıca tesislerinden ücretsiz faydalanabilecek. Ücretsiz kaplıca tedavisi için sağlık kurumlarından, fiziksel tıp ve rehabilitasyon ya da tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzman hekim tarafından sağlık raporu alınmış olması gerekiyor. Sağlık raporu sonrasında kaplıca tesislerine beş gün içinde başvuran emekliler 6 ay geçerli sevk belgesi alabilecke. Emekli vatandaşların yol giderleri de SGK'dan talep edilebilecek. İl içi gidişler için günlük 23 TL, il dışı için günlük 46 TL ödeme yapılacak. Yol destekleri de karşılanarak emekli vatandaşların sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilmesi hedefleniyor. Kaplıca tedavileri romatizmal hastalık, cilt rahatsızlığı, sinir sistemi bozukluğu, solunum yolu bozuklukları, sindirim sistemi sorunları, stres azaltılması, bağışıklık sistemi güçlenmesi, kan dolaşımı düzenlenmesi gibi faydalar sağlıyor.





Emekli vatandaşlar en yakın sağlık kurumuna başvuru yapıp raporlarını aldıktan sonra ücretsiz kaplıca tedavisi görebilecek. SGK resmi internet sitesi üzerinde faydalanılabilecek kaplıca listesi yer alıyor. Ücretsiz hizmetten faydalanmak için 30 seans sınırı da uygulanacak. Ancak fizik tedavi seanslarının 30 seans üstüne çıkabileceği de biliniyor. Kaplıcalarda böbrek ve idrar yolu hastalıkları, mide ve bağırsak hastalıkları, cilt hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, nörolojik ve travmatik hastalıklar, spor sakatlıkları ve romatizmal hastalıklar tedavi ediliyor. Sürekli devam etmesi ve ağır olan hastalıklarda 30 seans sınırı uygulanmıyor. Parkinson, kalp krizi sonrası yaşananlar, kronik solunum yetmezliği gibi durumlarda 30 seans sınırı uygulanmıyor. Sağlık raporu alındıktan sonra 15 gün içinde tedaviye başlanması gerekiyor. Eğer kişi tedavi başladıktan sonra 5 iş gününden fazla ara verirse tekrar sağlık raporu alması gerekiyor. Eğer rapor ya da sevk formunda refakat olması gerektiği ve tedavi yapılan tesiste refakatçi kaldığı belgelenirse refakatçi yol giderleri ile gündelikleri de karşılanıyor. Her hasta için en fazla 21 gün ödeme yapılıyor. Kaplıca tesisleri ile ilgili detaylı bilgileri kaplica.sgk.gov.tr internet sitesi üzerinden edinebilirsiniz.