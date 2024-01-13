En az lise diploması olanlar yaşadı! KPSS'siz büro personeli alımı başladı

İşsizliğin bir kiriz haline geldiği son dönemler de vatandaşın yüzü güldürmek için birden fazla kurum ve kuruluş personel alımı yapıyor. Detaylar haberimizde…







İŞKUR EN AZ LİSE MEZUNU 1100 BÜRO MEMURU ALIMI YAPACAK! SINAVSIZ VE KPSS ŞARTSIZ BAŞVURU

Türkiye İş Kurumu aracılığıyla 1.100 ofis çalışanı özel şirket ve kurumlar tarafından herhangi bir sınava ve KPSS şartına tabi olmaksızın işe alınacak. Başvuru yapacak adayların en az 18 yaşında olması ve lise veya üzeri diplomaya sahip olması gerekmektedir.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Türkiye'nin farklı illerinde 1.100 ofis çalışanı işe alacağını duyurdu. Başvuru yapacak adayların en az ortaöğretim (lise) mezunu olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma gibi kriterleri taşıması gerekmektedir. Üniversite mezunlarının yanı sıra ön lisans ve lisans düzeyinde de bazı pozisyonlar açılmaktadır. Adaylar, mesajdaki "Başvur" linkine tıklayarak veya özgeçmişlerini bir personele göndererek istedikleri açık pozisyona başvuruda bulunabilirler. Her istihdam bir özel sektör kuruluşundadır ve başvurunuzla ilgili bilmeniz gereken her şeyi açıklayacağız. Detaylar burada…

HANGİ ALANLARDA BÜRO PERSONELİ ALINACAK?

İŞKUR BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Büro personeli kadrolarına başvuran ve başvuruları İŞKUR tarafından kabul edilen adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması başarıyla tamamlanmış olması.

Kurumların belirlediği özel şartlara sahip olmak

Herhangi bir sağlık sorunu olmaması,

En az lise diplomasına sahip olmak (önlisans ve lisans mezunu ilanları da dahildir)

Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk sahibi, analitik düşünebilen, analiz edebilen ve raporlayabilen, iletişim becerileri güçlü, araştırma odaklı ve yenilik peşinde koşan, insan ilişkileri güçlü ve sonuç odaklı.

İlan özel şart ve koşullarında belirtilen yaş aralığında olmak;

Office programlarını güvenle kullanın

Güler yüzlü olmak.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İŞKUR'un yayınladığı memur iş ilanlarına başvurmak için İŞKUR üye profilinizde e-devlet üzerinden online kayıt olmanız gerekmektedir. Daha sonra başvuruda bulunmak için şehrinizdeki veya ilçenizdeki iş ilanlarını görüntülemek ve başvurunuzu tamamlamak üzere aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

BÜRO MEMURUNUN GÖREVLERİ

Büro memuru, bir ofisin veya ofisin günlük işlemlerinin kesintisiz olarak devam etmesini sağlayan kişidir. Şirketin iç iletişim ve iletişim operasyonlarının çoğundan sorumlu olan bu kişiler aynı zamanda şirketin dış yüzü olarak da hizmet vermektedir.

Büro memurları için iş ilanları ilan eden şirketler, işe almak istedikleri kişileri seçerler. Günlük iletişim, tutanakların kaydedilmesi ve arşivlenmesi, rapor yazılması, dış misafir ve müşterilerle irtibat kurulması, kamu kurum ve kuruluşlarıyla irtibat kurulması gibi görevleri yerine getirmeleri bekleniyor. Memur alımı ilanı veren firmaların kriterleri faaliyet alanına göre değişiklik gösterebilmektedir.

Dış ticaret alanında faaliyet gösteren firmalar, işe aldıkları ofis personelinin dile hakim olmasını isteyebilirler. Muhasebe firmaları çalışanlarının işle ilgili programlara erişmesini bekleyebilir. Tüm adaylar için büro memurlarına yönelik iş ilanları oluşturan bir şirket. Bilgisayarı aktif olarak kullanabilmelerini istiyoruz. Ekip halinde çalışmaya yatkın, iletişim becerileri iyi, işinde disiplinli kişilerin büro memuru olarak çalışmak için gerekli niteliklere sahip olduğu ortaya çıktı.

İŞKUR KAYIT İŞLEMİ

İş bulmanın ilk adımı kayıt olmaktır. Bir eğitim kurumunun hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların, eğitim kurumunun portalına üye olarak veya doğrudan eğitim kurumunun departmanına başvurarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Başarılı bir eşleşme için hem iş ilanı hem de iş başvurusu yapan kişi hakkında tam ve doğru bilgiye sahip olmak çok önemlidir.

İnternet üzerinden veya bir kurum personeli aracılığıyla kayıt yaptıracak kişilerin, uygun bir pozisyona değerlendirilebilmeleri için kendiniz hakkında tam ve doğru bilgiler vermeniz çok önemlidir. Lütfen kişisel verilerinizi, iletişim bilgilerinizi, eğitim, meslek ve diğer verilerinizi eksiksiz ve doğru olarak sisteme giriniz.