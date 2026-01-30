Erdemli'de Şiddetli Yağış Sele Yol Açtı

Mersin Erdemli'de kuvvetli yağış Kargıcak Deresi'nin taşmasına yol açtı; köprü yıkıldı, tarım arazileri, okul ve enstitü sular altında kaldı. Can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 13:49
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 13:53
Alata, Arpaçbahşiş ve çevresinde hasar

Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış, ilçenin yüksek kesimlerinden başlayan taşkınlara ve su baskınlarına neden oldu. Alata ve Arpaçbahşiş mahallelerinin yüksek noktalarındaki yoğun yağışın ardından Kargıcak Deresi taştı ve çok sayıda tarım arazisi sular altında kaldı.

Aşırı yağış sonucu Dağlı Mahallesi'nde bulunan köprünün sel sularına dayanamayarak yıkıldığı bildirildi. Yetkililer, yaşanan sel felaketinde can kaybı yaşanmadığını, ancak bölgedeki yapısal ve tarımsal alanda maddi hasar oluştuğunu açıkladı.

Yağışlar nedeniyle Kargıcak Mahallesi'nde bir okul su altında kalırken, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nün bir bölümünün de su baskınlarından etkilendiği belirtildi. Sel suları ilçe merkezi ve çevresinde ulaşımı olumsuz etkiledi; bazı araçlar yollarda oluşan su birikintilerinde mahsur kaldı.

Ulaşımda önlemler ve müdahale çalışmaları

Mersin-Antalya D-400 kara yolu'nun Tömük Mahallesi sınırlarındaki kesiminde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Bölgede zaman zaman araç kuyrukları oluşurken, derenin taşmasını önlemek için D-400 üzerindeki köprünün girişi ekipler tarafından sürekli temizleniyor.

Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu ile Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmaları yerinde takip etti. Yetkililer, ekiplerin sahada hasar tespit ve temizlik çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

