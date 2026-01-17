Ereğli'de Heyelan Kara Yolunu Kapattı; Otomobile Kaya Düştü

Tersaneler mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yağışların ardından gerçekleşen heyelan kara yolunu kapattı. Olay, Karadeniz Ereğli ile Alaplı ilçelerini bağlayan güzergâhın Tersaneler mevkinde sabah 07.40 sıralarında yaşandı.

Yağışlarla birlikte yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yol üzerine döküldü. Güzergâhtan geçen bir otomobilin üzerine düşen kaya parçaları nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi. Sürücü, aracını güvenli bölgeye bırakarak olay yerinden uzaklaştı; yaralanan olmadı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Ekipler sürücüleri alternatif güzergâhlara yönlendirirken, iş makineleriyle yürütülecek temizleme çalışmasının ardından yolun yeniden trafiğe açılması bekleniyor.

Yetkililer, bölgede önceki yıllarda da benzer heyelanların yaşandığını ve kapanan yolların ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldığını hatırlattı.

