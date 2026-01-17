Ergan Kayak Merkezi'nde Sömestir Yoğunluğu: Yüzde Yüze Yakın Doluluk

Erzincan Ergan Kayak Merkezi, sömestir ve hafta sonu nedeniyle yüzde yüze yakın dolulukla doldu; kayakçılar ve aileler Ardıçlı Gölü manzarasının keyfini çıkardı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 11:28
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 11:36
Ergan Kayak Merkezi'nde Sömestir Yoğunluğu: Yüzde Yüze Yakın Doluluk

Ergan Kayak Merkezi sömestir ve hafta sonu yoğunluğuyla dolup taştı

Erzincan'daki Ergan Kayak Merkezi, yarıyıl tatili ve hafta sonu dolayısıyla bugün ziyaretçi akınına uğradı. Kayak merkezindeki yoğunluk, sezonun öne çıkan görüntülerinden biri olarak kayda geçti.

Doluluk ve ziyaretçi profili

Merkezde yüzde yüze yakın doluluk oranı görüldü. Erzincan başta olmak üzere çevre illerden gelen çok sayıda vatandaş, kayak sezonunun tadını çıkarmak için Ergan'ı tercih etti. Ziyaretçiler pistlerde yoğun kayak aktiviteleri gerçekleştirirken, merkezde renkli ve hareketli görüntüler oluştu.

Aktiviteler ve manzara keyfi

Kayak yapanlar pistlerde keyifli anlar yaşarken, kayak yapmayanlar aileleriyle birlikte Ardıçlı Gölü manzarasının sunduğu doğal güzelliğin tadını çıkardı. Doğa ve sporun iç içe geçtiği merkez, ziyaretçilere hem dinlenme hem de eğlence imkanı sundu.

Türkiye'nin parlayan yıldızı olma yolunda ilerleyen Ergan Kayak Merkezi, doğal ve tabii güzelliğiyle öne çıkan nadir merkezlerden biri olarak dikkat çekiyor. Sömestir yoğunluğu, merkezin çekim gücünü bir kez daha ortaya koydu.

ERZİNCAN ERGAN KAYAK MERKEZİNDE SÖMESTİR YOĞUNLUĞU

ERZİNCAN ERGAN KAYAK MERKEZİNDE SÖMESTİR YOĞUNLUĞU

ERZİNCAN ERGAN KAYAK MERKEZİNDE SÖMESTİR YOĞUNLUĞU

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kaymakam Kara Sarıdayı Köyü’nde Vatandaşlarla Buluştu
2
Aydın'da 2026 Zararlı Mücadelesi: Akdeniz Meyve Sineği İçin Yol Haritası
3
Mahmudiye'de Miniklere Kur’an-ı Kerim’e Geçiş ve Karne Merasimi
4
Balıkesir'de Kampüs Hattı: 859 bin 42 Öğrenci Ücretsiz Taşındı
5
Ereğli'de Heyelan Kara Yolunu Kapattı; Otomobile Kaya Düştü
6
Melek Mızrak Subaşı Ankara'da Özgür Özel ile Görüştü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları