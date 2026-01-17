Ergan Kayak Merkezi'nde Sömestir Yoğunluğu: Yüzde Yüze Yakın Doluluk

Ergan Kayak Merkezi sömestir ve hafta sonu yoğunluğuyla dolup taştı

Erzincan'daki Ergan Kayak Merkezi, yarıyıl tatili ve hafta sonu dolayısıyla bugün ziyaretçi akınına uğradı. Kayak merkezindeki yoğunluk, sezonun öne çıkan görüntülerinden biri olarak kayda geçti.

Doluluk ve ziyaretçi profili

Merkezde yüzde yüze yakın doluluk oranı görüldü. Erzincan başta olmak üzere çevre illerden gelen çok sayıda vatandaş, kayak sezonunun tadını çıkarmak için Ergan'ı tercih etti. Ziyaretçiler pistlerde yoğun kayak aktiviteleri gerçekleştirirken, merkezde renkli ve hareketli görüntüler oluştu.

Aktiviteler ve manzara keyfi

Kayak yapanlar pistlerde keyifli anlar yaşarken, kayak yapmayanlar aileleriyle birlikte Ardıçlı Gölü manzarasının sunduğu doğal güzelliğin tadını çıkardı. Doğa ve sporun iç içe geçtiği merkez, ziyaretçilere hem dinlenme hem de eğlence imkanı sundu.

Türkiye'nin parlayan yıldızı olma yolunda ilerleyen Ergan Kayak Merkezi, doğal ve tabii güzelliğiyle öne çıkan nadir merkezlerden biri olarak dikkat çekiyor. Sömestir yoğunluğu, merkezin çekim gücünü bir kez daha ortaya koydu.

