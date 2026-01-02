DOLAR
Erzincan'da 449 Köy Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Erzincan'da kar ve tipinin etkisiyle 449 köy yolu ulaşıma kapandı; İl Özel İdaresi ekipleri 92 personel ve iş makineleriyle çalışmalara devam ediyor.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 10:02
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 10:16
Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi sonucu kent genelinde 449 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kapalı yolların dağılımı

Alınan bilgiye göre kapalı yolların ilçe bazındaki dağılımı şu şekilde: Merkezde 38, Refahiye’de 121, Çayırlı’da 35, Kemah’ta 50, Otlukbeli’nde 8, İliç’te 48, Kemaliye’de 61, Tercan’da 65 ve Üzümlü’de 23 köy yolu bulunmaktadır.

Çalışma ekipleri ve öncelik

Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri etkin şekilde görev yapıyor. Karla mücadele kapsamında 14 greyder, 3 dozer, 10 loader, 7 beko loader ve 1 bıçaklı kamyon ile toplam 92 personel çalışmalarda yer almaktadır.

Yetkililer, çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve önceliğin acil ihtiyaç bulunan güzergâhlara verildiğini bildirdi.

