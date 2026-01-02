Erzincan'da 449 Köy Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Erzincan'da 449 köy yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi sonucu kent genelinde 449 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kapalı yolların dağılımı

Alınan bilgiye göre kapalı yolların ilçe bazındaki dağılımı şu şekilde: Merkezde 38, Refahiye’de 121, Çayırlı’da 35, Kemah’ta 50, Otlukbeli’nde 8, İliç’te 48, Kemaliye’de 61, Tercan’da 65 ve Üzümlü’de 23 köy yolu bulunmaktadır.

Çalışma ekipleri ve öncelik

Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri etkin şekilde görev yapıyor. Karla mücadele kapsamında 14 greyder, 3 dozer, 10 loader, 7 beko loader ve 1 bıçaklı kamyon ile toplam 92 personel çalışmalarda yer almaktadır.

Yetkililer, çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve önceliğin acil ihtiyaç bulunan güzergâhlara verildiğini bildirdi.

ERZİNCAN’DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI VE TİPİ NEDENİYLE KENT GENELİNDE 449 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI