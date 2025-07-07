Erzincan'da Gazetecilere Yapay Zeka Destekli Medya Eğitimi

Erzincan'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğü tarafından basın mensuplarına yönelik "Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi" düzenlendi.

Merkezi Erzurum'da bulunan Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı arasındaki iş birliğiyle, Erzurum, Bayburt ve Erzincan'da görev yapan basın mensuplarına yönelik "Yapay Zeka Uygulamaları Eğitim Protokolü" imzalandı.

Proje kapsamında ilk eğitim, Bölge Müdürlüğü'nün konferans salonunda gerçekleştirildi. Erzincan'da görev yapan gazetecilerin yoğun ilgi gösterdiği bu eğitimde, katılımcılar yapay zeka ile haber metni yazımı, görüntü montajı, fotoğraf üretimi, kamera kullanımı, görsel iyileştirme teknolojileri ve yapay zeka destekli dron teknolojisi gibi konularda bilgilendirildi.

Bölge Müdürü Metahan Akkaya, yapay zeka çağında yaşadıklarını belirterek, bu teknolojiyi doğru anlayıp kullanan gazetecilerin dijital dönüşümde avantaj sağlayacağını ifade etti. İki gün süren eğitimin ardından, dron ve insansız hava araçlarında kullanılan yapay zeka teknolojisi katılımcılara uygulamalı olarak gösterildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğünce basın mensuplarına yönelik "Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi" düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğünce basın mensuplarına yönelik "Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi" düzenlendi.