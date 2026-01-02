DOLAR
Erzincan’da Kapanan 340 Köy Yolu Ulaşıma Açılıyor

Erzincan'da yoğun kar nedeniyle kapanan yaklaşık 340 köy yolunu açma çalışmaları Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri tarafından hızlandırıldı; Meteoroloji ve yetkililer uyarıda bulundu.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 09:04
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 09:19
Karla mücadelede seferberlik; Meteoroloji uyardı

Erzincan’da etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarında açma çalışmaları sürüyor. Son iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası kent genelinde yaklaşık 340 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tipinin etkisini kaybettiği bölgelerde Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler, kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için yoğun çaba gösteriyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölgede havanın parçalı bulutlu geçeceğini; sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğini bildirdi.

Yetkililer, buzlanma ve don olayına karşı sürücülerin dikkatli olmasını isterken, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi konusunda vatandaşları uyardı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

