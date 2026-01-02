Erzincan’da Kapanan 340 Köy Yolu Ulaşıma Açılıyor

Erzincan’da etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarında açma çalışmaları sürüyor. Son iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası kent genelinde yaklaşık 340 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tipinin etkisini kaybettiği bölgelerde Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler, kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için yoğun çaba gösteriyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölgede havanın parçalı bulutlu geçeceğini; sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğini bildirdi.

Yetkililer, buzlanma ve don olayına karşı sürücülerin dikkatli olmasını isterken, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi konusunda vatandaşları uyardı.

